Villena concede licencia de obra a una planta solar de Florentino Pérez

Villena ha concedido la licencia de obras a la empresa PV XVIII Witerico SL, filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, para la construcción de la planta solar fotovoltaica Sax I. El proyecto incluye el vallado perimetral de la instalación y su línea de evacuación eléctrica subterránea.

El trámite lo ha firmado el concejal de Obras e Industria, Javier Martínez (PSOE), después de que el edil de Urbanismo, Francisco Iniesta (Los Verdes), reconociera que desde julio había dejado de autorizar licencias para plantas solares por no "sentirse cómodo" con estos proyectos.

Características

La planta se ubicará en el paraje de El Puerto, en suelo no urbanizable, y ocupará una parcela vallada de 68 hectáreas, de las cuales 22 hectáreas se destinarán a las instalaciones fotovoltaicas. Contará con 79.770 paneles solares, ocho centros de transformación y una potencia instalada de 49,9 MW (la documentación también recoge la cifra de 44,77 MW en algunos apartados técnicos).

Una planta solar construida en Pinoso. / INFORMACIÓN

Asimismo, dispondrá de 15 kilómetros de tendido eléctrico hasta conectar con la línea de evacuación común, que compartirán nueve promotores que desarrollan plantas solares en la misma área. El presupuesto de ejecución material asciende a 19.207.392 euros. En aplicación del canon del 2 % sobre este importe, el Ayuntamiento de Villena percibirá 384.147,84 euros.

Plazos

Sax I ya contaba con Declaración de Impacto Ambiental (Dia) favorable, otorgada por la Generalitat Valenciana en el 2023, aún bajo el gobierno del Botànic. Además, la Conselleria de Industria, a través de la Dirección General de Energía y Minas, cuando el gobierno autonómico ya era del PP, concedió en abril de 2024 la autorización administrativa previa y de construcción, así como la aprobación del plan de desmantelamiento y restauración del entorno.

Según la licencia municipal, las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses, y una vez comenzadas dispondrán de 24 meses para su ejecución.

Villena es actualmente el municipio más afectado de la comarca del Vinalopó en cuanto a proyectos fotovoltaicos. Más de una veintena de plantas en tramitación suman 1.972 hectáreas de ocupación y 1.117 MW de potencia prevista. No obstante, el Ayuntamiento rechazó tres solicitudes de plantas en las inmediaciones de Sierra Salinas tras caducar su derecho de conexión por no obtener la declaración ambiental en plazo.