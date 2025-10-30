"No me dejes el marrón": la campaña de Novelda para acabar con las cacas de perro

"No me dejes el marrón", "recoge la caca", "limpia el pipí", "piensa en los demás" o "recoge y limpia" son algunos de los mensajes que desde esta semana se pueden leer por las calles de Novelda. Con estos lemas directos y visuales, la Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización ciudadana que busca mejorar la limpieza viaria y fomentar actitudes responsables entre los propietarios de perros.

El concejal del área, Rubén Millán, ha presentado la iniciativa acompañado por las educadoras ambientales del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, destacando que el objetivo es "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener una ciudad limpia y respetuosa, apelando a la responsabilidad individual de los dueños de mascotas".

Farola con el mensaje de la campaña en Novelda. / INFORMACIÓN

Durante las próximas semanas, los mensajes de la campaña se desplegarán en pegatinas, banderolas y cartelería urbana, así como en los mupis municipales. Además, las fachadas de varios edificios lucen ya frases como "Aquí no, el pipí me destruye", recordando el daño que los orines provocan en paredes, farolas y mobiliario urbano.

Kits de limpieza

La acción se completa con la labor informativa de las educadoras ambientales, que recorrerán las calles de Novelda para distribuir material divulgativo, kits de bolsas para excrementos y botellas rellenables destinadas a limpiar los orines caninos.

Otro de los carteles colocados en una esquina, donde hay orina de perro. / INFORMACIÓN

Millán subrayó que esta campaña forma parte de una estrategia más amplia impulsada por su concejalía para lograr "una Novelda más limpia, sostenible y respetuosa con los espacios comunes". El edil insistió en que "la colaboración ciudadana es fundamental; no se trata solo de cumplir una norma, sino de tener conciencia cívica y cuidar el entorno en el que vivimos".

Sanciones económicas

Desde el área de Medio Ambiente se recuerda además que la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público establece sanciones de hasta 750 euros por ensuciar las vías públicas con deposiciones fecales o permitir que los animales orinen sobre fachadas o mobiliario urbano.

Apelamos a la responsabilidad individual de los dueños de mascotas Rubén Millán — Concejal de Limpieza

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Novelda pretende reducir uno de los principales problemas de higiene urbana que aún persisten en la ciudad: un acto incívico que ensucia las calles, genera riesgos sanitarios y deteriora el espacio común.