Los malos olores en Aspe llevan al Ayuntamiento a pedir un estudio del aire
El Ayuntamiento confía en que el análisis sirva para localizar los focos emisores y poner fin a las quejas vecinales
El Ayuntamiento de Aspe ha remitido una solicitud formal a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Conselleria de Sanidad para que se realice un análisis exhaustivo de la calidad del aire en el municipio. La petición llega tras las numerosas quejas vecinales por la presencia de malos olores detectados en distintas zonas de la localidad desde hace meses.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es identificar los posibles focos emisores y adoptar medidas efectivas que garanticen el bienestar y la salud de los vecinos. "Queremos saber de dónde proceden estos olores y actuar con soluciones concretas", ha señalado el primer edil.
Desde el Ayuntamiento han asegurado que tanto la Dirección General de Calidad Ambiental como la Conselleria de Sanidad han mostrado su total disposición a colaborar y aportar los medios técnicos necesarios para abordar la situación. Además, se ha acordado realizar un seguimiento continuo del asunto a través de la comisión de Urbanismo, en la que participarán todos los portavoces municipales, con el fin de garantizar "transparencia" y "eficacia" en las actuaciones.
El análisis permitirá determinar si existe contaminación y de qué tipo
Los vecinos vienen denunciando desde el verano la aparición recurrente de hedores similares a goma o plástico quemado, especialmente durante los meses más calurosos, lo que les ha obligado en muchas ocasiones a cerrar las ventanas y soportar dificultades para descansar.
Hornos
Entre las principales hipótesis, el Ayuntamiento baraja que los olores puedan proceder de alguna empresa del término municipal que, al encender sus hornos para procesar ciertos materiales, emita gases responsables de las molestias. De hecho, en verano ya se abrió expediente a una empresa local por este motivo, aunque el alcalde descartó que el origen esté relacionado con industrias del caucho o los neumáticos. "Si no se toman medidas, podríamos incluso llegar a clausurar la actividad", advirtió Puerto el pasado julio.
El Ayuntamiento descarta que los olores provengan de empresas de caucho o neumáticos
El alcalde considera que el estudio de calidad del aire será fundamental para avanzar en la investigación: "El análisis permitirá determinar si existe contaminación y de qué tipo, lo que nos marcará una hoja de ruta clara para actuar y resolver el problema".
