Aspe exhumará la fosa del cementerio de Alicante donde está un expresidente del Real Madrid

El Ayuntamiento de Aspe ha conseguido una subvención de unos 8.300 euros para redactar el proyecto de exhumación de los 52 represaliados del franquismo que permanecen en la fosa número 9 del cementerio de Alicante, una de las últimas grandes fosas comunes pendientes de intervención en la provincia. Entre las víctimas se encuentran vecinos de quince municipios alicantinos, como Elda, Aspe, Novelda, Monforte del Cid o Monóvar, entre otros, además de represaliados de otras zonas de España como Madrid, Cáceres o Navarra. Entre ellos figura el burgalés Antonio Ortega Gutiérrez, militar y presidente del Real Madrid entre 1937 y 1938, durante la Guerra Civil.

La subvención ha sido otorgada por la Conselleria de Justicia, según ha avanzado el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y ha confirmado posteriormente la propia conselleria a INFORMACIÓN. La ayuda llega en un contexto de recorte de fondos autonómicos para memoria histórica: el actual gobierno del PP ha limitado las ayudas para exhumaciones a 200.000 euros, frente a los 300.000 euros anuales que destinaba el anterior ejecutivo del Botànic. En total, las partidas para memoria democrática han pasado de cifras de entre 600.000 y 1,1 millones de euros a menos de la mitad.

Ley de Concordia

El nuevo marco normativo ha complicado además la petición de las ayudas. La asociación de familiares de represaliados del franquismo en el cementerio de Alicante se ha visto obligada a recurrir a los ayuntamientos para tramitar las ayudas, ya que la Ley de Concordia reserva estas convocatorias únicamente a entidades locales, mancomunidades y diputaciones, excluyendo a las asociaciones memorialistas. Esta modificación fue una propuesta impulsada por Vox y respaldada por el PP.

Localizar familiares para el ADN es un trabajo laborioso, muchos eran jóvenes y no dejaron descendencia directa Jorge García — Arqueólogo

El proyecto de redacción ha sido adjudicado a la empresa Drakkar Consultores. De hecho, el arqueólogo Jorge García ya trabaja en la localización de familiares de las víctimas para recabar su consentimiento y obtener muestras de ADN: "Es un trabajo laborioso, porque muchos eran jóvenes y no dejaron descendencia directa. Buscamos hermanos o sobrinos-nietos, y en algunos casos sus familiares también tuvieron que exiliarse por temor a las represalias", explica García. En el equipo colabora también el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante José Ramón García Gandía.

Flores a ninguna parte: familias alicantinas reclaman dignidad para sus seres queridos en fosas comunes / Rafa Arjones / Ramón Pérez

La fosa número 9 contiene a víctimas ejecutadas entre mayo y agosto de 1939, tras la caída de la República, en el marco de la represión franquista. Si los trámites avanzan correctamente, las labores de exhumación podrían comenzar a finales de 2026, siempre que se obtenga una segunda subvención, valorada por García en unos 70.000 euros, para financiar los trabajos arqueológicos y de identificación genética. Una cifra considerable si se vuelve a tener en cuenta que el actual Consell ha dado este año 200.000 euros el total de las ayudas para exhumaciones en toda la Comunidad, lo que da idea de la magnitud del proyecto y de la inversión necesaria para intervenir esta fosa.

"Seguiremos trabajando junto con las familias y la asociación de víctimas para dignificar la memoria de estas personas y devolverles la identidad y el destino que nunca debieron perder", ha concluido el alcalde Antonio Puerto, que confía en que el proyecto sirva para cerrar una herida que no debería de estar abierta todavía.