"Emprende en Villena": el proyecto que quiere reactivar el comercio local

La asociación de comerciantes de Villena, Comercios y Servicios Vi, ha presentado "Emprende en Villena", un proyecto destinado a reactivar el tejido comercial y fomentar la creación de nuevos negocios en la ciudad. El acto, celebrado en el Espacio Joven de Villena, reunió a más de 70 asistentes y sirvió para dar a conocer los objetivos, resultados y recursos de esta iniciativa.

La gerente de la asociación, María José Saúco, destacó que el proyecto "nace para afrontar el relevo generacional y dar respuesta al problema de los locales vacíos en Villena". Además, subrayó que se trata de "la primera piedra para regenerar y dinamizar un sector vital en la economía local, que también puede ser ejemplo para otras ciudades".

Entre los resultados presentados figura una guía de recursos para emprendedores, una landing page con información centralizada sobre los servicios de apoyo disponibles y un portal de locales comerciales que facilita el acceso a espacios donde iniciar nuevos proyectos. A través de encuestas y acciones participativas se ha recopilado una gran cantidad de datos que servirán para orientar futuras actuaciones y, como apuntó Saúco, "mantener vivo el corazón comercial de Villena".

Una de las acciones más visibles del programa será la intervención gráfica en locales vacíos, donde se instalarán piezas de gran formato con los datos de contacto para su alquiler y un código QR que dirige a la información útil para emprender.

Mesa redonda

La presentación concluyó con una mesa redonda en la que participaron el alcalde Fulgencio Cerdán, la presidenta de Comercios y Servicios Vi Eva Iglesias, el director de zona de Caixa Popular Josep Llopis, la empresaria Jacqueline Ricci (Taller Moka), el estudiante Samuel Domínguez (IES Las Fuentes) y Chesca Ivars, técnica AFIC del Gabinete de Desarrollo Económico.

Momento de la presentación de la iniciativa. / INFORMACIÓN

Durante el debate, los ponentes coincidieron en que emprender en Villena es una oportunidad real y necesaria para revitalizar la ciudad. Los jóvenes manifestaron su deseo de crear sus propios proyectos, mientras que los comerciantes veteranos compartieron los retos que afrontan en su día a día.

También se abordaron cuestiones de financiación y apoyo empresarial, destacando la importancia de contar con entidades comprometidas como Caixa Popular, que ofrecen acompañamiento y facilitan el acceso al crédito en las fases iniciales de los negocios.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, a través de la línea de subvenciones para entidades del ecosistema emprendedor, y con la colaboración del Ayuntamiento de Villena, Caixa Popular, el IES Las Fuentes y el Foro Económico y Social de Villena, socios clave en la dinamización comercial del municipio.