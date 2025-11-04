El Nodo Logístico de Villena recibe el apoyo de Yecla para dotar de gran impulso económico a una zona estratégica

El espaldarazo de Yecla al Nodo Logístico de Villena es esencial para la creación de un centro de almacenamiento y distribución que conectará dos regiones y así la ha hecho saber el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. La moción aprobada por unanimidad desde el Ayuntamiento yeclano supone un refuerzo a la creación de un puerto seco en la localidad alicantina.

Cerdán ha asegurado que el proyecto trasciende a la economía de la ciudad para ejercer un impacto positivo que alcanzará a las comarcas alicantinas del Vinalopó, del Alcoià, así como del Altiplano murciano, y a los municipios limítrofes de Valencia y Albacete.

Conectar con el Corredor Mediterráneo

La moción que aprobó el Ayuntamiento yeclano pone en valor la interconexión del Corredor Mediterráneo que “impulsará la competitividad de las empresas del sureste español, optimizando la distribución de mercancías hacia los principales mercados nacionales e internacionales”.

El documento aprobado por el Ayuntamiento de Yecla incide en la gran oportunidad de una instalación de las características del Nodo que beneficiarán al conjunto del territorio “pero especialmente a los municipios del Alto Vinalopó y del Altiplano murciano, entre ellos Yecla, por su cercanía y su fuerte vinculación económica e industrial con la zona”.

Otras ventajas que ha suscitado la aprobación en bloque de la puesta en marcha del Nodo toman como referencia la gran ventaja que supondrá para las empresas contar con un centro de logística. Esta plataforma supone la reducción de los costes asociados al transporte y la agilización de los plazos de entrega.

Ventajas interterritoriales

“Esto resultará especialmente beneficioso para los sectores más relevantes de la economía yeclana, que verán fortalecida su competitividad y capacidad de exportación. La proximidad al Puerto Seco facilitará a estas empresas la apertura a nuevos mercados, contribuyendo a su internacionalización y fomentando la creación de empleo estable y de calidad en nuestra ciudad”.

En definitiva, el Consistorio sólo ve ventajas en una infraestructura que permitirá establecer alianzas y sistemas de cooperación municipal y supramunicipal en una zona que conecta provincias y regiones diferentes, pero que incidirá en la búsqueda común para reforzar el tejido empresarial.

La moción insiste en la necesidad de que las administraciones competentes impulsen de manera inmediata el proyecto de Villena y seguir trabajando con el empresariado murciano para que conozca los beneficios de esta instalación y las mejoras que se pueden producir en un futuro inmediato.