Un TAC y un ecocardiograma para dar con los problemas de Tzigane, el juguetón león de Villena

Un TAC y un ecocardiograma para evaluar el estado de salud de Tzigane, un joven león rescatado de un circo en Francia que reside ahora en el centro AAP Primadomus de Villena.

Desde su llegada, los veterinarios detectaron signos preocupantes que requerían un seguimiento exhaustivo. Y gracias a estas pruebas se ha descartado problemas cardíacos pero se han detectado unas deformidades que afectan a su sistema pulmonar y al cerebro.

El TAC ha revelado una desviación significativa de la columna vertebral que ha provocado una malformación de la caja torácica y una reducción del espacio pulmonar

Este ejemplar fue rescatado junto a su familia de un circo en Francia en diciembre de 2024, y ha sido sometido recientemente a un TAC y un ecocardiograma en el Hospital Veterinario Fénix (Elche) para evaluar el alcance de sus problemas de salud, según han informado este martes desde Primadomus.

Tzigane, que llegó con apenas cinco meses de edad, presentaba desde el principio características físicas peculiares, como una oreja caída y una respiración irregular, especialmente en momentos de mucha actividad.

Durante las primeras revisiones en el centro de rescate de AAP en España se detectaron deformidades en la columna y el pecho, así como un soplo cardíaco de grado II-III. Los análisis también revelaron niveles muy bajos de vitamina A, lo que llevó al equipo veterinario a iniciar un tratamiento suplementario.

Activo, curioso y juguetón

A pesar de estos síntomas, a lo largo de los meses, Tzigane ha mostrado ser un animal activo, curioso y juguetón, aunque su desarrollo físico ha sido más lento que el de sus hermanos.

El león Tzigane en el centro Primadomus y el TAC al que se ha sometido / INFORMACIÓN

Al plantearse la necesidad de una revisión en profundidad, y para evitar una sedación adicional, fue entrenado por sus cuidadores para entrar voluntariamente en la caja de transporte, lo que permitió un traslado seguro y tranquilo al centro veterinario.

Durante el ecocardiograma, los especialistas confirmaron que el corazón de Tzigane está en mejor estado de lo esperado. El soplo detectado se considera inocente, sin implicaciones graves, lo que ha permitido retirar la medicación cardíaca.

A pesar de sus condiciones, Tzigane demuestra cada día su vitalidad. Es un animal joven y no hay signos de dolor ni presenta dificultades en su día a día Salvador Marín — Veterinario de AAP Primadomus en España

El TAC, sin embargo, reveló una desviación significativa de la columna vertebral, probablemente congénita, que ha provocado una malformación de la caja torácica y una reducción del espacio pulmonar en el lado derecho. Además, se observó un engrosamiento de los huesos del cráneo que presionan el encéfalo, aunque por el momento no afectan su comportamiento.

“A pesar de sus condiciones, Tzigane demuestra cada día su vitalidad. Es un animal joven y no hay signos de dolor ni presenta dificultades en su día a día. Aun así, seguiremos muy atentos a su evolución y crecimiento, para ver la evolución de estas lesiones y garantizarle una vida plena y saludable”, afirma Salvador Marín, veterinario de AAP en España.

También se ha observado un engrosamiento de los huesos del cráneo que presionan el encéfalo, aunque por el momento no afectan su comportamiento

Desde el equipo veterinario y especialistas en biología del comportamiento, responsables del seguimiento de Tzigane, destacan que el animal se encuentra estable y lleva una vida normal junto con sus hermanos y hermanas y sus madres, Jaia y Rubine, en las instalaciones de AAP Primadomus.

Tzigane goza de buen apetito y muestra agilidad en sus movimientos, sin signos de dolor ni dificultades. No obstante, deberá someterse a revisiones anuales para controlar la evolución de sus malformaciones óseas y salud derivada.

Acabar con los circos

AAP trabaja para mejorar las leyes de Bienestar Animal en toda Europa, abogando también por el fin del uso de animales salvajes en los circos. Las consecuencias de la vida como “artistas” para los animales salvajes son demoledoras. Según el estudio realizado por la fundación entre los animales rescatados del entretenimiento, “The Darkness behind the Spotlight”, el 89% de los animales exóticos rescatados de circos por AAP tienen alguna secuela, ya sea mental y/o física.

Un centro en Villena y otro en Países Bajos AAP-Animal Advocacy and Protection es una organización europea de bienestar animal comprometida con dar un futuro mejor a los mamíferos exóticos, como primates, leones o tigres, mantenidos como animales de compañía, traficados ilegalmente o privados de sus necesidades básicas en la industria del entretenimiento. A través del rescate y rehabilitación de animales salvajes en los centros de rescate en Países Bajos y España, y del trabajo de incidencia política, dirigido a mejorar las leyes de bienestar animal europeas, AAP busca promover soluciones sostenibles a nivel de España y Europa para prevenir eficazmente el sufrimiento de los animales exóticos en el futuro. La Fundación AAP dispone de dos centros de rescate y rehabilitación de primates, grandes felinos y pequeños mamíferos, albergando actualmente un total de 424 animales procedentes del mundo del espectáculo, mascotas y tráfico ilegal, uno en Villena (Alicante), AAP Primadomus, que cuenta con 94 animales rescatados y otro en Almere (Países Bajos) con 330 animales. AAP Primadomus es el único centro de rescate de grandes felinos en España, ha sido designada como "Entidad colaboradora" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el Plan TIFIES (Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres) y el programa Ecoguardas. Colabora con el Seprona de la Guardia Civil en la recogida de animales exóticos incautados en España en el marco del proyecto #SaveExotics y fue el primer centro oficial de rescate CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en España.

Aunque en España los circos con animales salvajes han sido prohibidos a nivel nacional tras la aprobación de la Ley 07/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, es necesaria una prohibición a nivel europeo de forma que no más animales tengan que actuar, viajando entre países y sufrir el mismo terrible destino al que estaban destinados Tzigane y su familia de 11 leones más.

"AAP continúa trabajando para ofrecer a animales como Tzigane una segunda oportunidad, lejos del sufrimiento y la explotación en estos espectáculos en toda Europa", han explicado desde esta organización.