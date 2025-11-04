La transformación del antiguo conservatorio de música de Elda en recinto deportivo

En unas semanas arrancarán las obras para transformar el antiguo conservatorio de música de Elda en un recinto deportivo. La Concejalía de Espacio Público pone en marcha así la rehabilitación de este inmueble, situado en la calle Miguel de Unamuno, para transformarlo en un nuevo edificio para uso deportivo multidisciplinar, ampliando la oferta deportiva eldense y "situando a la ciudad a la vanguardia dentro de la provincia".

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado del concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, durante la presentación de un proyecto que forma parte del Plan 'Elda parte de ti'.

El proyecto contempla la reorganización de las tres plantas que componen el edificio, ubicando en las diferentes estancias las salas necesarias para el desarrollo de su función destinada al mundo del deporte Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Los trabajos ya han sido adjudicados por casi dos millones de euros y se espera que comiencen en las próximas semanas para poner en valor este inmueble municipal y que tenga un nuevo uso y funcionalidad destinado al mundo del deporte, mejorando la envolvente, la sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad y la conservación del propio edificio, construido en 1960 y que cuenta con una superficie construida de 1.479 metros cuadrados.

Actuaciones

Para ello, se va a proceder al cambio de la cubierta existente para sellar e impermeabilizar el edificio, instalando además paneles fotovoltaicos que reduzcan el consumo energético y proporcionen un ahorro en la factura de la luz, ya que uno de los pilares fundamentales del proyecto es la reducción de al menos el 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable.

Rubén Alfaro ha destacado que "con esta actuación se mejorará la sostenibilidad del edificio con la renovación de las instalaciones de agua potable, la utilización de materiales más eficientes, la renovación de toda la carpintería exterior y la adaptación al cambio climático, estando proyectada la creación de un jardín vertical en la fachada principal del inmueble como estrategia bioclimática y fomento de la biodiversidad".

El alcalde y el edil de Espacio Público durante la presentación del proyecto / INFORMACIÓN

El regidor eldense ha destacado, además, que "el proyecto contempla la reorganización de las tres plantas que componen el edificio, ubicando en las diferentes estancias las salas necesarias para el desarrollo de su función destinada al mundo de deporte, como es una conserjería, vestuarios adaptados, un salón de actos, una cafetería y varios despachos y salas de reuniones para uso administrativo".

Por su parte, la accesibilidad contará con una especial atención dentro del proyecto, habilitando todos los vestuarios deportivos y los aseos para el uso por parte de las personas con movilidad reducida, así como con la instalación de un ascensor que comunique las diferentes plantas existentes, un elemento que hasta ahora era inexistente y que permitirá dotar a este centro deportivo de una accesibilidad plena para su uso y disfrute.

Eso sí, todavía no se ha dedicido las disciplinas deportivas que se podrán practicar en estas instalaciones.

Las obras de rehabilitación del antiguo Conservatorio de Música nos permitirán recuperar un inmueble histórico para dotarlo de un uso deportivo que mejore las prestaciones de nuestra ciudad José Antonio Amat — Concejal de Espacio Público de Elda

Cabe destacar que los trabajos serán realizados por la empresa Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios por un importe de 1.947.975 euros, IVA incluido, y que cuentan con una subvención de 584.105,79 euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades Locales (PIREP local), con un plazo de ejecución de 9 meses a partir del inicio de los mismos, que será en las próximas semanas.

Por su parte, el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha recordado que “las obras de rehabilitación del antiguo Conservatorio de Música nos permitirán recuperar un inmueble histórico para dotarlo de un uso deportivo que mejore las prestaciones de nuestra ciudad, que siempre ha sido un referente dentro del mundo del deporte de la provincia y de la Comunidad Valenciana en un gran número de disciplinas deportivas diferentes”.

Meses de trabajo

José Antonio Amat ha explicado que “este proyecto es fruto de meses de mucho trabajo para poder seguir transformando Elda en una ciudad más sostenible, eficiente y accesible, consiguiendo así un nuevo espacio deportivo multidisciplinar que aumente la oferta deportiva de Elda, especialmente en un barrio como Virgen de la Cabeza, que contaba con una menor dotación de espacios destinados al deporte y la actividad física”.

El Ayuntamiento ha recordado que, además de la rehabilitación del antiguo Conservatorio de Música, en el barrio Virgen de la Cabeza se han realizado inversiones muy importantes, como la construcción del nuevo consultorio médico, la mejora de la red de agua potable y la reurbanización de la calle Navarra y otras catorce calles.