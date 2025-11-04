Un voraz incendio calcina una fábrica de pieles y curtidos en Elda

Un voraz incendio ha calcinado en la noche de este martes una fábrica dedicada a pieles y curtidos en Elda. El fuego, en el que siguen trabajando los bomberos, se ha declarado poco después de las 19:00 horas y ha generado llamas de gran altura, aunque en un principio no ha causado daños personales.

El siniestro, cuyas causas se desconocen, se ha producido en la avenida San Luis de Cuba, en el polígono industrial Finca Lacy, en la empresa Revecurt.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han informado que se trata de un incendio de grandes dimensiones en el interior de una nave industrial dedicada a pieles y curtidos. Y fuentes cercanas al siniestro han confirmado sobre las 20:30 horas que el siniestro estaba acotado, aunque afectaba a toda la parcela de la empresa, consiguiendo los efectivos que no se propagará a empresas colindantes.

Así, ha generado llamas muy altas que han producido una gran cantidad de humo, sin que hubiera nadie en el interior de la nave a la llegada de los bomberos. Y las labores son complejas al haber mucho material combustible por el tipo de actividad de la mercantil, como pieles y curtidos.

Así, según las mismas fuentes, no consta que haya heridos, y se han inicialmente movilizado 9 dotaciones de los efectivos de extinción de la Diputación.

Los medios desplegados por el Consorcio Provincial de Bomberos son tres unidades de mando jefatura, tres bombas nodrizas pesadas, dos bombas nodrizas pesadas y una autoescalera, con un oficial, un suboficial, un sargento, tres cabos y 12 bomberos de los parques de Elda, Villena e Ibi.

Más tarde, se han movilizado otras cinco dotaciones más provenientes de los parques de San Vicente y Crevillent.