Los bomberos avanzan en la extinción del incendio de una fábrica de pieles en Elda

Los bomberos continúan trabajando este jueves por la mañana en la extinción del incendio que desde la tarde del martes afecta auna fábrica dedicada al curtido de pieles en Elda.

El fuego, declarado poco después de las 19 horas, se produjo en la avenida San Luis de Cuba, en el polígono industrial Finca Lacy, en las instalaciones de la empresa Revecurt.

El siniestro, cuyas causas todavía se desconocen, provocó una gran columna de humo y llamas de gran altura que fueron visibles desde varios puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se han registrado heridos, ya que, según explicó ayer el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, los trabajadores ya se habían marchado a casa cuando comenzó el incendio.

Material

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de una evolución favorable en los trabajos, aunque el incendio aún no puede considerarse estabilizado debido a la gran cantidad de material acumulado en el interior de las instalaciones.

El fuego se originó en una de las tres naves del complejo industrial. Esta primera estructura colapsó y quedó completamente calcinada, mientras que una segunda nave solo ha sufrido daños internos, según el Consorcio. La tercera nave del recinto ha podido salvarse intacta gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

En el lugar continúan trabajando a primera hora de este jueves seis dotaciones de bomberos, que centran sus esfuerzos en extinguir los puntos calientes y evitar que el fuego pueda reavivarse. Las investigaciones para determinar el origen del incendio siguen abiertas.