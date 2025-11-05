Los bomberos avanzan en la extinción del incendio de una fábrica de pieles en Elda
El Consorcio asegura que las llamas han destruido por completo una de las tres naves del complejo industrial y han afectado parcialmente a una segunda
Los bomberos continúan trabajando este miércoles por la mañana en la extinción del incendio que desde la tarde del martes afecta auna fábrica dedicada al curtido de pieles en Elda.
El fuego, declarado poco después de las 19 horas, se produjo en la avenida San Luis de Cuba, en el polígono industrial Finca Lacy, en las instalaciones de la empresa Revecurt.
El siniestro, cuyas causas todavía se desconocen, provocó una gran columna de humo y llamas de gran altura que fueron visibles desde varios puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se han registrado heridos, ya que, según explicó ayer el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, los trabajadores ya se habían marchado a casa cuando comenzó el incendio.
Material
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de una evolución favorable en los trabajos, aunque el incendio aún no puede considerarse estabilizado debido a la gran cantidad de material acumulado en el interior de las instalaciones.
El fuego se originó en una de las tres naves del complejo industrial. Esta primera estructura colapsó y quedó completamente calcinada, mientras que una segunda nave solo ha sufrido daños internos, según el Consorcio. La tercera nave del recinto ha podido salvarse intacta gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.
En el lugar continúan trabajando a primera hora de este jueves seis dotaciones de bomberos, que centran sus esfuerzos en extinguir los puntos calientes y evitar que el fuego pueda reavivarse. Las investigaciones para determinar el origen del incendio siguen abiertas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre
- El otoño llega al Medio Vinalopó: se intensifican las lluvias en Elda y Petrer
- Así era Elda y Petrer desde el aire antes de la Guerra Civil
- Novelda detecta empadronamientos irregulares vinculados a la okupación
- Las dos calles del casco histórico de Elda que serán remozadas... y no es un cambio menor
- Novelda se sumerge en su pasado modernista
- El Puerto Seco en Villena: una oportunidad para importar y exportar desde el interior de la provincia
- Los malos olores en Aspe llevan al Ayuntamiento a pedir un estudio de la calidad del aire