La campaña de bonos comercio en Aspe moviliza cerca de 400.000 euros
El municipio ha sido de los pocos que ha mantenido la acción, que salió adelante sin apoyo de la Diputación
La última campaña de bonos comercio impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Aspe ha supuesto un fuerte impulso para el comercio local, generando un impacto económico estimado cercano a los 400.000 euros entre los establecimientos adheridos.
Durante la iniciativa, que estuvo vigente hasta el 31 de octubre, los vecinos y vecinas de Aspe adquirieron más de 100.000 euros en bonos, una cifra que demuestra la excelente acogida de la campaña y el compromiso del municipio con el comercio de proximidad.
El sistema ha permitido a los consumidores obtener descuentos directos en sus compras, incentivando así el consumo en los negocios del municipio. La colaboración entre ciudadanía y comerciantes ha sido clave para dinamizar la economía local y reforzar el tejido empresarial aspense.
Pequeño comercio
Desde el Ayuntamiento de Aspe se destaca el éxito de la campaña, consolidada ya como una herramienta eficaz de apoyo al pequeño comercio, especialmente en un contexto económico complejo. Además, se subraya que Aspe es uno de los pocos municipios de la provincia que ha mantenido esta iniciativa pese a no contar este año con subvención de la Diputación de Alicante.
La concejala de Mercado y Comercio Antonia García ha agradecido la implicación de todos los establecimientos participantes y de la ciudadanía, recordando que apostar por el comercio local es invertir directamente en el futuro del municipio.
