El doctor Francisco José Canals, nuevo gerente del Hospital de Elda.

La Conselleria de Sanidad ha designado al doctor Francisco José Canals como nuevo gerente del Hospital General Universitario de Elda, tras el traslado de la doctora Beatriz Massa a la gerencia del departamento de salud de la Marina Baixa. Este relevo se produce apenas un año después de que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, nombrara a Massa para dirigir el área de Elda.

Canals asumió en enero el cargo de director médico del centro, después de haber sido durante once meses subdirector médico del mismo hospital. En menos de un año, el facultativo ha ido ascendiendo dentro de la estructura de gestión hasta alcanzar la máxima responsabilidad del departamento.

Encadenando cambios

Desde la salida de Vicenta Tortosa en 2023, quien estuvo al frente de la gerencia durante ocho años, el departamento ha encadenado cambios: primero tomó el relevo la doctora Pilar Lucas, quien permaneció en el puesto hasta octubre de 2024, y posteriormente fue sustituida por Beatriz Massa. Ahora, Massa pasa a dirigir la Marina Baixa y Canals asume la gerencia de Elda.

Fuentes de la Conselleria consultadas por INFORMACIÓN no han concretado los motivos de este nuevo movimiento en la dirección hospitalaria.

Trayectoria

El doctor Francisco José Canals es licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, especialista en Pediatría y doctor en Medicina. Además, posee un máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial. Compagina su labor asistencial y de gestión con la docencia, ya que es profesor asociado de Pediatría en la UMH.

En este sentido, tal y como publicó este martes INFORMACIÓN, el cambio en las gerencias llega en un momento de máxima presión asistencial, ya que el Hospital de La Vila, al que ahora esta Massa al frente del departamento, está desbordado en pleno otoño, con 32 camas instaladas en los pasillos ante la falta de habitaciones para atender los ingresos previstos.