Hallan una pila de agua bendita del siglo XVIII bajo el asfalto en Elda

Los trabajos de reurbanización que se están llevando a cabo en el entorno de la iglesia de Santa Ana, en Elda, han permitido un hallazgo arqueológico de gran valor patrimonial. Durante el seguimiento arqueológico de las obras se ha descubierto una pila benditera (o pila de agua bendita) perteneciente al antiguo templo, destruido durante la Guerra Civil.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado la pieza en el Museo Etnológico, acompañado por los concejales de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, además del arqueólogo municipal y cronista oficial de la ciudad, Gabriel Segura.

Así es la pila que se ha encontrado durante las obras del entorno de Santa Ana en Elda. / INFORMACIÓN

Alfaro ha explicado que la pila apareció en la calle La Iglesia, justo al pie de la escalinata que da acceso a lo que fue la puerta principal del templo. Aunque el estudio arqueológico sigue en marcha, los especialistas consideran probable que se trate de una de las pilas de agua bendita que recibían a los feligreses en la entrada de la antigua iglesia de Santa Ana.

La pieza ha sido depositada en el Museo Etnológico de la ciudad para su estudio

Según ha detallado el arqueólogo Gabriel Segura, la pieza podría datarse entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Se encontraba a escasos centímetros de la superficie, oculta bajo el asfalto durante décadas sin que nadie tuviera noticia de su existencia. Está labrada en una sola pieza de piedra caliza, con un diámetro de 93,6 centímetros y 49 centímetros de altura, y destaca por su rica ornamentación exterior: cada uno de sus gallones aparece decorado de forma alterna con motivos que recuerdan espigas de trigo.

Detalles

El interior presenta una superficie cóncava para contener el agua bendita y un florón decorativo del que emerge un vástago metálico, donde probablemente se ubicaba una cruz ya desaparecida. Por su tipología, era una pila fija compuesta por copa, fuste y base, aunque solo se ha conservado la parte superior. Igialmente, según han avazando, la pieza permanece en el Museo Etnológico de la ciudad para su estudio.

La pieza pasará a formar parte de los fondos museográficos municipales, al tratarse de un hallazgo realizado en una obra pública y dentro de una intervención arqueológica autorizada por el Servicio Territorial de Cultura y Deporte. Según Segura, por su tamaño y riqueza decorativa esta pila benditera se asemeja incluso a una pila bautismal, lo que asegura refuerza su interés histórico y artístico.