Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer

Una mujer ha denunciado ante la Policía Nacional un presunto episodio de acoso y agresión con arma blanca sufrido por su hija, una alumna de 13 años con una discapacidad del 33 % que le obliga a ir en silla de ruedas, en el IES Azorín de Petrer. La Policía ha confirmado a este diario la existencia de la denuncia.

Según el testimonio de la madre, Silvia González días antes del incidente fue informada por la mejor amiga de su hija de que un grupo de estudiantes la estaba amenazando. "Le decían que si la pillaban en el aseo o en la calle, le iban a cortar con una navaja", relata.

El IES Azorín de Petrer. / INFORMACIÓN

La mujer asegura que acudió al centro educativo el viernes de la semana pasada para advertir de la situación. "Me dijeron que no se podía quedar así y que activarían el protocolo de acoso escolar el lunes", explica. Confiada en esa respuesta, llevó a su hija al instituto al inicio de esta semana.

Sin embargo, durante el recreo recibió una llamada de la amiga de la menor alertando de lo ocurrido. "Me dijo que estuvo a punto de recibir un navajazo y que tenía una herida leve", cuenta la madre. Tras ser recogida del centro por su progenitora, la menor fue atendida en un centro sanitario. Un informe médico al que ha tenido acceso INFORMACIÓN señala que la joven presentaba "una lesión muy superficial en la parte derecha del abdomen, sin sangrado".

"Me dicen que me lleve a la niña"

La madre volvió inmediatamente al instituto para pedir explicaciones. "Me dijeron que revisarían de nuevo el asunto. Ahora estoy esperando que me informen de qué medidas han tomado. Incluso me dijeron que, si no estaba conforme, que me llevara a la niña", lamenta. Asegura que su hija tiene miedo de regresar a clase mientras permanezcan allí los presuntos agresores.

Consultado por este diario, el centro educativo ha manifestado que "se están tomando las debidas precauciones" y que se están siguiendo "los procedimientos establecidos" para estos casos, pero no detallan cuales son. La familia está a la espera de avances tanto por parte de la Policía como del instituto mientras exige que se garantice la seguridad de la menor.

Desde el Ayuntamiento de Petrer aseguran que la concejala de Educación está al corriente del tema, pero declinan hacer declaraciones al respecto.