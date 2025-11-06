Más de 1.000 personas participarán este fin de semana en el Alicante Fitness Games
El evento contará con foodtrucks, zona de descanso y zona recovery para los participantes
Cada año la provincia de Alicante acoge el Alicante Fitness Games, una competición por equipos que en esta edición se celebrará en Salinas los días 8 y 9 de noviembre.
El evento tendrá lugar en el polideportivo municipal y la entrada es libre. El Alicante Fitness Games contará con zona recovery para atletas, foodtrucks y zona de descanso.
Competiciones por categorías
Los Alicante Fitness Games están diseñados para que deportistas de distintos niveles puedan disfrutar de la experiencia, con pruebas por parejas o tríos, según la categoría:
- Experience MM/FF (parejas masculinas o femeninas)
- Scaled MMM/FFF (tríos masculinos o femeninos)
- Intermedio MMM/FFF (tríos masculinos o femeninos)
- RX MM/MF (parejas masculinas o mixtas)
Aquí puedes consultar el mapa de Salinas con la ubicación del polideportivo municipal, una zona de parking y otra de caravanas y otros servicios interesantes.
