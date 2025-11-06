Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 1.000 personas participarán este fin de semana en el Alicante Fitness Games

El evento contará con foodtrucks, zona de descanso y zona recovery para los participantes

Cartel del Alicante Fitness Games

Cartel del Alicante Fitness Games / Ayuntamiento de Salinas

O. Casado

O. Casado

Cada año la provincia de Alicante acoge el Alicante Fitness Games, una competición por equipos que en esta edición se celebrará en Salinas los días 8 y 9 de noviembre.

El evento tendrá lugar en el polideportivo municipal y la entrada es libre. El Alicante Fitness Games contará con zona recovery para atletas, foodtrucks y zona de descanso.

Competiciones por categorías

Los Alicante Fitness Games están diseñados para que deportistas de distintos niveles puedan disfrutar de la experiencia, con pruebas por parejas o tríos, según la categoría:

  • Experience MM/FF (parejas masculinas o femeninas)
  • Scaled MMM/FFF (tríos masculinos o femeninos)
  • Intermedio MMM/FFF (tríos masculinos o femeninos)
  • RX MM/MF (parejas masculinas o mixtas)

Aquí puedes consultar el mapa de Salinas con la ubicación del polideportivo municipal, una zona de parking y otra de caravanas y otros servicios interesantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents