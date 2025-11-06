La UME, más cerca que nunca en Elda

La avenida Chapí de Elda se ha transformado este jueves en un auténtico escenario de emergencias. El Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Bétera (Valencia), ha desplegado una amplia muestra de sus medios materiales y vehículos, en una jornada que ha sorprendido a vecinos, familias y, especialmente, a decenas de estudiantes de diferentes colegios de la ciudad que han acudido a la exhibición.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha sido el encargado de recibir al comandante Manuel Párraga y al equipo desplazado, acompañado por el subdelegado de Defensa en Alicante, el coronel Juan Navarro. Alfaro ha destacado que "la UME ha traído a nuestra ciudad una parte del material que es fundamental para su trabajo y su actuación en situaciones de emergencia. En España hay un estima especial a las Fuerzas Armadas y, en especial, a la UME por el trabajo que ha realizado en grandes incendios, inundaciones y en otros momentos en los que se ha requerido su intervención".

Pero más allá de los discursos oficiales, la mañana ha tenido un claro protagonista: el entusiasmo de los jóvenes. Desde media mañana, grupos de escolares se han agolpado alrededor de los vehículos tácticos, las motos de intervención rápida y el gran camión Puesto de Mando. Muchos han cumplido un pequeño sueño de infancia: subirse a un vehículo del Ejército, tocar los mandos y hacer preguntas sin parar. Selfie por aquí, selfie por allá, sonrisas y ojos muy abiertos.

Cercanía

Lo más destacable ha sido la cercanía de los miembros de la UME. Lejos de limitarse a observar desde fuera, invitaban a niños, jóvenes y vecinos a subir a los vehículos, a probarse cascos, a manipular algunos equipos y a descubrir de primera mano cómo es su trabajo en incendios, rescates e inundaciones. La exhibición incluía cinco etapas: Puesto de Mando Avanzado, autobomba y máquina empujadora, demostración de equipo de buceo con dron acuático, drones terrestres y aéreos, y, como colofón, los vehículos de la Policía Militar y el equipo sanitario.

Al pasear entre el despliegue se mezclaban las voces emocionadas de los más pequeños con las de los vecinos curiosos que se acercaban para conocer de cerca a esta unidad. Más que una muestra técnica, ha sido un encuentro entre ciudadanos y militares, donde se ha roto la distancia habitual y se ha palpado la admiración.

El subdelegado de Defensa, el coronel Juan Navarro, ha subrayado precisamente ese objetivo: "Una de las labores que realizamos desde la Subdelegación es acercar las Fuerzas Armadas a la población. La UME es una parte muy importante de nuestro Ejército y queríamos acercarla a una ciudad tan importante como es Elda".

Escenarios simulados

La jornada ha incluido además varias charlas divulgativas para estudiantes y ciudadanía. Para cerrar la visita, se ha celebrado una reunión del Cecopal con la presencia del alcalde, la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, el Comisario Principal de la Policía Local, así como representantes de Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

UME

El comandante Párraga lo resumía de manera clara: "Queremos que la gente nos vea en directo y acortar distancias. Este tipo de actos son importantes para que la población conozca el material con el que trabajamos y cómo realizamos nuestra labor". Y, después de ver la ilusión en las caras de tantos niños y jóvenes, queda claro que lo han conseguido. Hoy, en Elda, más de uno ha salido soñando con ser parte de la UME algún día.