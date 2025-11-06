Novelda mejora la ruta dels Clots de la Sal

El Ayuntamiento de Novelda ha llevado a cabo trabajos de mejora en la ruta dels Clots de la Sal, uno de los senderos más frecuentados del municipio, gracias a una subvención de 4.348,40 euros concedida por la Diputación de Alicante. Estas ayudas están destinadas a la conservación y mejora de caminos naturales en municipios de la provincia.

La actuación ha incluido la mejora del trazado, la renovación de la señalización (con nuevas flechas y postes direccionales) y la instalación de una escalinata en una de las zonas con mayor pendiente, lo que incrementa la seguridad y facilita el acceso a senderistas de cualquier nivel.

Novelda mejora el sendero de la ruta dels Clots de la Sal. / INFORMACIÓN

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha señalado que estas mejoras “aumentan la seguridad y la calidad del recorrido y contribuyen a poner en valor nuestro entorno natural, favoreciendo el senderismo, la educación ambiental y el turismo sostenible”. Millán ha recordado que Novelda cuenta con una amplia red de caminos rurales y rutas señalizadas que permiten a vecinos y visitantes disfrutar del paisaje y la biodiversidad local.

Patrimonio natural

La ruta dels Clots de la Sal comienza junto al aparcamiento del Castillo de La Mola, dentro del Paraje Natural Municipal Clots de la Sal y Serra de la Mola. El camino discurre junto al río Vinalopó y permite conocer parte del patrimonio hidráulico histórico del municipio: antiguas acequias, acueductos y restos de molinos harineros.

El recorrido pasa junto a un observatorio de aves, desde el que se obtiene una panorámica del paraje natural con el cauce del río y la Serra de la Mola al fondo. Tras cruzar el río, el itinerario permite dos opciones: completar un circuito circular de casi 5 kilómetros o prolongar la ruta hasta la Rambla de Salinetes, donde se encuentran las ruinas del antiguo Balneario de Salinetes.