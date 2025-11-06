Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novelda mejora la ruta dels Clots de la Sal

La actuación ha incluido, entre otras medidas, la renovación de la señalización con nuevas flechas y postes direccionales

Un operario durante los trabajos.

Un operario durante los trabajos. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Novelda ha llevado a cabo trabajos de mejora en la ruta dels Clots de la Sal, uno de los senderos más frecuentados del municipio, gracias a una subvención de 4.348,40 euros concedida por la Diputación de Alicante. Estas ayudas están destinadas a la conservación y mejora de caminos naturales en municipios de la provincia.

La actuación ha incluido la mejora del trazado, la renovación de la señalización (con nuevas flechas y postes direccionales) y la instalación de una escalinata en una de las zonas con mayor pendiente, lo que incrementa la seguridad y facilita el acceso a senderistas de cualquier nivel.

Novelda mejora el sendero de la ruta dels Clots de la Sal.

Novelda mejora el sendero de la ruta dels Clots de la Sal. / INFORMACIÓN

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha señalado que estas mejoras “aumentan la seguridad y la calidad del recorrido y contribuyen a poner en valor nuestro entorno natural, favoreciendo el senderismo, la educación ambiental y el turismo sostenible”. Millán ha recordado que Novelda cuenta con una amplia red de caminos rurales y rutas señalizadas que permiten a vecinos y visitantes disfrutar del paisaje y la biodiversidad local.

Patrimonio natural

La ruta dels Clots de la Sal comienza junto al aparcamiento del Castillo de La Mola, dentro del Paraje Natural Municipal Clots de la Sal y Serra de la Mola. El camino discurre junto al río Vinalopó y permite conocer parte del patrimonio hidráulico histórico del municipio: antiguas acequias, acueductos y restos de molinos harineros.

El recorrido pasa junto a un observatorio de aves, desde el que se obtiene una panorámica del paraje natural con el cauce del río y la Serra de la Mola al fondo. Tras cruzar el río, el itinerario permite dos opciones: completar un circuito circular de casi 5 kilómetros o prolongar la ruta hasta la Rambla de Salinetes, donde se encuentran las ruinas del antiguo Balneario de Salinetes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents