Palmera abajo en Petrer

Los bomberos han tenido que intervenir este jueves a mediodía en los Jardines Alcalde Vicente Maestre en Petrer para talar una palmera que presentaba una grieta en el tronco, provocada por las fuertes rachas de viento registradas en el municipio.

La alerta se activó cuando el sensor instalado en el ejemplar detectó una anomalía y dio aviso al personal municipal. Técnicos de la Concejalía de Servicios Generales y operarios de la empresa fueron los primeros en evaluar el estado de la palmera, que hasta el momento no había mostrado signos de deterioro, según explican desde el Ayuntamiento. Tras confirmar la gravedad de la grieta, se procedió a acordonar de inmediato la zona para evitar riesgos.

La Policía Local ha acordonado la zona. / INFORMACIÓN

Con la seguridad garantizada, los bomberos llevaron a cabo el corte del tronco justo en el punto afectado. Durante el operativo, la Policía Local reguló el tráfico de vehículos y peatones y habilitó el carril reversible para facilitar el acceso al barrio del Calvario.

Tala de pinos

Una vez retirada la parte dañada, los operarios realizaron el desmenuzado y traslado de los restos de la palmera. Además, personal de la empresa encargada de la iluminación navideña supervisó la actuación debido a la cercanía de un arco de luces, que finalmente no sufrió daños.

Este incidente se suma a otros trabajos realizados recientemente en los Jardines Alcalde Vicente Maestre, que el pasado año fueron sometidos a una remodelación en la que se talaron once pinos por riesgo de caída. Una intervención que, al igual que la de este jueves, persigue garantizar la seguridad de los usuarios del parque.