Petrer suma ocho nuevos agentes interinos a su plantilla
La incorporación eleva la plantilla a 55 agentes y permitirá intensificar controles de tráfico, ruidos y convivencia
Ocho nuevos agentes de la Policía Local se han incorporado ya al servicio activo en Petrer, reforzando desde la pasada semana la presencia policial en todos los barrios del municipio.
Con estas incorporaciones, la plantilla alcanza los 55 efectivos, aunque el objetivo marcado por el Ayuntamiento es llegar a los 60 agentes en los próximos meses, según ha podido saber INFORMACIÓN.
El intendente jefe de la Policía Local, Fermín Bonet, ha señalado que este refuerzo permitirá aumentar el número de patrullas en la calle, potenciar las unidades de tráfico y mejorar la respuesta ante incidencias relacionadas con la convivencia ciudadana.
Seguridad
"Queremos consolidar a Petrer como una ciudad segura y habitable, con agentes cercanos y visibles para disuadir comportamientos incívicos", ha destacado.
Entre las actuaciones prioritarias, Bonet ha anunciado controles específicos para combatir el ruido provocado por motocicletas y ciclomotores, así como la vigilancia y sanción por la presencia de excrementos caninos en espacios públicos. "Estamos intensificando la vigilancia para garantizar el respeto entre vecinos y vecinas", ha concluido.
