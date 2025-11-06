La Policía Nacional traslada a la Fiscalía la agresión con una navaja a una alumna del instituto Azorín de Petrer

La Policía Nacional ha trasladado a la Fiscalía de Menores el caso sobre el episodio de acoso y agresión con un arma blanca sufrido por una alumna de 13 años en el instituto Azorín de Petrer, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. La menor tiene reconocida una discapacidad física del 33 % y utiliza silla de ruedas para desplazarse.

La investigación se inició tras la denuncia presentada este lunes por la madre de la estudiante, Silvia González, quien asegura que tres compañeros de clase habrían intimidado y agredido supuestamente a su hija con una navaja, además de someterla a acoso escolar. Según relató y confirma el informe médico al que tuvo acceso este diario, la menor habría sufrido un arañazo superficial en el abdomen durante el recreo y fue atendida posteriormente en un centro sanitario de Elda.

Silvia González junto a su hija en una imagen cedida por ella misma. / Cedida.

Tal como avanzó INFORMACIÓN, días antes del incidente la madre había acudido al centro educativo para alertar de que su hija estaba siendo amenazada. Según su versión, otra estudiante le había advertido de que varios compañeros estaban diciendo que "si la pillaban sola, le iban a cortar con una navaja". El instituto le comunicó entonces que el protocolo de acoso escolar se activaría el lunes, el mismo día en que ocurrió el presunto ataque.

Siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de casos, agentes de la Policía Nacional acudieron al instituto para identificar a los presuntos implicados y recabar información. Tras estas actuaciones, se ha elaborado un informe con los datos obtenidos y ha sido remitido a la Fiscalía de Menores, que deberá determinar ahora los siguientes pasos al tratarse de estudiantes menores de edad.

En casa y con miedo

La madre de la alumna ha explicado que la menor permanece en casa y tiene miedo de regresar al centro educativo. De momento, asegura que por su parte no ha recibido novedades respecto al avance del caso.

Desde la Conselleria de Educación confirmaron que cuando la estudiante vuelva al instituto, contará con un profesor de apoyo que le acompañará durante toda la jornada lectiva. Además, la Inspección Educativa ha solicitado la intervención de la Unidad Especializada de Orientación, integrada por orientadores y especialistas en convivencia escolar, para reforzar el seguimiento del caso.

Educación señala que se está realizando un seguimiento individualizado para garantizar la "seguridad" y "estabilidad" de la menor a su regreso al centro educativo. También se han mantenido reuniones con la familia de la alumna afectada y con las de los estudiantes señalados como presuntos acosadores, aunque no ha trascendido el contenido de esos encuentros.