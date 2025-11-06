Los ilustres vecinos del siglo XVI cierran los actos del V Centenario del Título de Ciudad de Villena

Las tablas del centenario Teatro Chapíhan sido el escenario donde se ha clausurado la programación de conmemoración del V Centenario del Título de ciudad a Villena, concedido el 25 de febrero de 1525 y entregada en la ciudad de Toledo de manera definitiva un 6 de noviembre de ese mismo año. En esta gala ha tenido dos protagonistas, la juventud de la ciudad, y lo ilustres personajes que han cobrado vida gracias a la investigación histórica y las herramientas más modernas de Inteligencia Artificial.

Chicos y chicas de Villena protagonizaron muchos de los momentos de la gala, que destacó la validez del eslogan de esta efeméride, «Villena, ciudad viva». Sin duda, una declaración de intenciones que apuesta por la cultura, el , la industria, el empleo, la preservación del medio ambiente y la defensa de las tradiciones populares. Una ciudad que se asiente en el pasado para construir un fuerte futuro.

La declaración institucional de estos chicos y chicas apela a la sociedad villenense a seguir trabajando por la sostenibilidad de una ciudad que debe prepararse para el cambio climático y sus efectos, que tiene la obligación de cambiar el sistema de movilidad urbano, proteger sus espacios naturales y seguir trabajando para mantener una oferta cultural, deportiva y de servicios universales básicos de calidad.

Una juventud que, a través de la música o el teatro, han reclamado un espacio de corresponsabilidad en el diseño de un futuro que es más suyo que de nadie, y donde reivindican la defensa de los principios básicos de la solidaridad, la fraternidad y la igualdad, lejos de los movimientos excluyentes, el racismo o el clasismo. Donde se apela al orgullo de un pasado que solo tiene sentido cuando se piensa en futuro.

Personajes históricos

El pasado está protagonizado por los mismos personajes históricos de la ciudad del siglo XVI, que recobran vida mediante la IA, y se muestran como son en el Paseo Chapí, en una exposición que estará disponible hasta el próximo 17 de enero. Esta exposición ha sido posible gracias a las investigaciones de Elena Bañón Mañas, y a las herramientas de generación de imágenes con Inteligencia Artificial dirigidas por Carlos Pérez.

En la muestra son muchos los personajes anónimos que vivieron en la ciudad de hace 500 años, artesanos, párrocos, comerciantes, agricultores y curtidores, además de las figuras más relevantes de la Ciudad de 1525.

Porque en el siglo XVI, Villena vivió una etapa de esplendor marcada por el crecimiento urbano, el impulso religioso y el florecimiento artístico. Tras recibir el título de ciudad en 1525, diversas figuras destacadas contribuyeron a consolidar su identidad y patrimonio. Entre ellos, se encuentran autoridades, promotores religiosos, artistas y mujeres visionarias que dejaron una huella profunda en la historia local, que hoy mismo ya pasean de nuevo por el Paseo Chapí de la ciudad.

Como, por ejemplo, los alcaldes Bartolomé Rodríguez y Francisco Dañón lideraron la administración municipal en un momento clave de transformación. Su gestión coincidió con el reconocimiento oficial de Villena como ciudad, lo que implicó nuevas responsabilidades y oportunidades para el desarrollo institucional.

En el ámbito religioso, Sancho García de Medina y Pedro de Medina se erigieron como los grandes promotores de la Iglesia de Santiago, uno de los templos más emblemáticos de Villena. Gracias a su mecenazgo, el edificio adquirió una relevancia arquitectónica y espiritual que perdura hasta hoy.

El arte también encontró su espacio en esta época gracias al escultor renacentista Jacobo Florentino, cuya obra en la Iglesia de Santiago refleja la influencia italiana y el refinamiento estético del Renacimiento. Su presencia en Villena es testimonio de los intercambios culturales que enriquecieron la ciudad.

Las mujeres también jugaron un papel esencial. Catalina Ruiz de Alarcón, figura noble y comprometida, participó activamente en obras de beneficencia y en la vida religiosa local. Por su parte, Leonor Esteban y Juana Martínez fundaron el Convento de las Trinitarias, una institución que ofreció refugio espiritual y contribuyó a la expansión de la orden trinitaria en la región.

Estos personajes, aunque separados por sus roles, compartieron una visión común: elevar a Villena como centro de poder, fe y cultura. Hoy, su legado se recuerda en exposiciones como la «Galería de personajes» del V Centenario, donde sus rostros han sido reconstruidos gracias a la investigación histórica y la tecnología.