Una "brigada verde" para mimar los parajes naturales de Elda

Elda ha puesto en marcha la "brigada verde", un nuevo equipo de trabajo dedicado al mantenimiento y protección de los parajes naturales del municipio. Con esta iniciativa, el consistorio pretende mejorar el estado de las zonas forestales, prevenir incendios y fomentar el uso responsable de los espacios verdes por parte de la ciudadanía.

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen, ha explicado que la creación de este servicio responde a una demanda constante de los vecinos. "La ciudadanía nos ha transmitido su preocupación por el cuidado de la ciudad y su entorno. Con esta brigada queremos dar respuesta a esa necesidad y garantizar un mantenimiento continuo", ha afirmado.

La edil de Medio Ambiente presenta la creación de la "brigada verde". / INFORMACIÓN

La nueva brigada desarrollará labores de conservación de flora y fauna autóctona, repoblación forestal y adecuación de senderos, además de tareas de prevención de incendios y gestión de los huertos municipales. También se encargará de instalar y revisar los sistemas de riego en los espacios verdes.

Mantenimiento

Más allá del trabajo técnico, el Ayuntamiento quiere que la "brigada verde" tenga un papel activo en educación ambiental, promoviendo entre la población el respeto por el entorno y el uso sostenible de los recursos naturales.

Rodríguez ha destacadi que la gestión del servicio se realizará a través de la empresa municipal, lo que -según ha señalado- permitirá optimizar recursos y agilizar los trabajos de mantenimiento. La concejala subrayó que el objetivo no es solo solucionar incidencias, sino anticiparse a ellas para evitar riesgos como incendios o deterioro ambiental.

Los principales espacios donde actuará la brigada serán El Pantano, El Chorrillo y el paraje de Cámara, entre otros enclaves naturales de Elda.