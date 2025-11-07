Robaba el cable de las farolas sin que se apagaran: detenido en Albacete un vecino de Elda

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Albacete a un vecino de Elda como presunto autor del robo de 2.000 metros de cable de cobre perteneciente al alumbrado público de cuatro municipios albaceteños, además del hurto de 40 litros de gasoil.

Fue hace unos meses cuando se detectó la sustracción de cable en varias localidades, entre ellas Bonete, Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez. En algunos casos, el robo llegó a interrumpir el servicio de alumbrado público, provocando molestias a los vecinos y un importante perjuicio económico a los ayuntamientos afectados.

El detenido actuaba durante la noche. Para evitar levantar sospechas, levantaba las arquetas próximas a las farolas y cortaba únicamente el cable de toma de tierra, de manera que las luminarias seguían funcionando pese a haber quedado sin seguridad eléctrica, generando un serio riesgo para la población, según la Benemérita. Posteriormente, troceaba el cable en tramos pequeños para facilitar su transporte.

Desplazamientos

La investigación permitió identificar al sospechoso, un hombre residente en Elda que se desplazaba a los municipios en el vehículo de una tercera persona para cometer los robos, previamente planificados y vigilados.

Durante uno de estos desplazamientos a Bonete, aprovechó para sustraer 40 litros de gasoil de una grúa estacionada en el aparcamiento de un taller. El valor total del cable robado asciende a más de 12.000 euros. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.