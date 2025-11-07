Adiós a los malos olores en el mercado municipal de Monóvar

El mercado municipal de Monóvar ha eliminado definitivamente los malos olores que afectaban a una de sus zonas interiores gracias a la renovación del sistema de saneamiento del puesto anexo a la pescadería. La intervención forma parte de un conjunto de mejoras orientadas a modernizar las instalaciones, aumentar la eficiencia energética y ofrecer un mejor servicio tanto a comerciantes como a clientes.

Dentro de estas actuaciones se ha reformado el puesto de pescadería y se ha sustituido la arqueta afónica del puesto contiguo, donde se habían detectado los problemas que provocaban los olores. Con esta actuación se mejora la higiene y el confort en la zona.

Además, se han cambiado dos puertas de las cámaras frigoríficas del mercado, reparando bisagras, juntas de presión y sistemas de apertura para evitar pérdidas de frío y optimizar el consumo energético. También se han cerrado con tabiquería de pladur dos espacios en desuso, creando una nueva zona de almacenamiento para los comerciantes.

Otra de las novedades es la instalación de un nuevo punto wifi en la cafetería de la primera planta, que permitirá ofrecer conexión gratuita a los usuarios del mercado.

Inversión

La inversión total asciende a 11.698,96 euros, de los cuales 4.698,93 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Monóvar. El resto se ha financiado mediante una subvención de la Diputación de Alicante, dentro de su línea de ayudas destinada a la mejora de los mercados municipales.

La concejala de Mercado, María Amparo Maestre, ha destacado que estas mejoras “responden al compromiso de continuar invirtiendo en el mercado municipal, mejorando las condiciones y adaptándolo a las necesidades actuales, tanto en materia de higiene y eficiencia energética, como en servicios para la ciudadanía”.