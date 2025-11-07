Novelda amplía las bonificaciones de la tasa de basura: más familias podrán pagar solo la mitad

El Ayuntamiento de Novelda ha aprobado en el pleno la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de ampliar el acceso a las bonificaciones y aliviar el coste del recibo para las familias con menos recursos.

La concejala de Hacienda, Ana Sabater, ha explicado que el cambio principal consiste en elevar de 12.000 a 15.000 euros el límite máximo de renta familiar para poder acogerse a la tarifa reducida. Gracias a este aumento, un mayor número de hogares podrá beneficiarse de una bonificación del 50 % en la tasa, de forma que pasarán a pagar alrededor de 64 euros al año frente a los 128 euros de la tarifa general.

Pensionistas

Junto a este incremento del umbral económico, la modificación también simplifica los trámites para los pensionistas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen la pensión mínima. A partir de ahora, estos contribuyentes solo deberán solicitar la bonificación una vez, antes del 31 de diciembre, ya que a partir de ese momento se renovará de forma automática cada año, evitando gestiones adicionales en ejercicios posteriores.

Sabater defendió la medida como parte de la política de "congelación tributaria" del equipo de gobierno. No obstante, recordó que la tasa de residuos fue la única excepción, ya que en 2023 se incrementó para ajustarla al coste real del servicio, tras años en los que la recaudación no cubría el gasto municipal. Según la edil, la estrategia fiscal del gobierno local ha permitido que Novelda cuente actualmente con "una de las presiones fiscales más bajas de la provincia" y ha supuesto "un ahorro acumulado de más de un millón de euros para la ciudadanía" en el último año.

Con estas bonificaciones ampliadas, el Ayuntamiento asegura que se pretende mitigar el impacto de la subida de la tasa y hacer más accesible el descuento para las familias que, por nivel de ingresos, más lo necesitan.