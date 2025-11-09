Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante

A los conductores con más prisa ya no les bastará con aminorar la marcha al pasar por un radar para evitar la multa.

La provincia de Alicante va a incorporar sus primeros radares de tramo, que van a controlar la velocidad media entre dos puntos, y si esta supera el máximo permitido, se emitirá la consiguiente sanción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima la puesta en marcha de los primeros dispositivos de este tipo, de los que hasta ahora carecía la provincia. Y es que entre los seis que confirmó el pasado septiembre la DGT a INFORMACIÓN que se pondrán en marcha en 2026, tres de ellos son de tramo.

Uno de los radares de tramo instalados en la A-31 entre Monforte del Cid y Elda / Áxel Álvarez

La obra civil ya está hecha, con las plataformas cimentadas sobre las que se instalarán los radares. Y alguno de ellos ya están colocados, creando desasosiego entre algunos conductores.

En las próximas semanas se instalarán todos los radares, se verificará su funcionamiento, se certificarán y señalizarán, para poder ponerlos en funcionamiento entre finales de año y el primer trimestre de 2026, según informaron el mes pasado desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante.

Uno de ellos se ubica en la A-7 a la altura de Elche, en sentido Alicante. Y otros dos en ambos sentidos en la A-31, entre Elda y Monforte del Cid, estando algunos de estos últimos de la autovía de Madrid ya instalados, aunque según la web de la DGT no consta que estén operativos.

Zonas de gran densidad de tráfico

Así, estos tres radares se ubican en dos zonas que soportan unos niveles muy altos de circulación, que buscan aumentar la seguridad con una reducción de la velocidad.

En concreto, los nuevos dispositivos en la A-7 que une Alicante con Murcia se ubican entre las salidas de Elche Sur y Crevillent, entre los puntos kilométricos 523,360 y 519,200, en dirección Alicante.

Y los dos otros radares de tramo se emplazan en la A-31. Uno en sentido Alicante entre la salida de Novelda y pasada la de Monforte de Cid, entre los puntos kilométricos 216,550 y 218,900. Y el otro en sentido Madrid, entre Novelda y Elda-Petrer, entre los puntos kilométricos 211,700 y 203,005.

Los radares de tramo anunciados que no llegaron a instalarse en la A-70 y la A-31 En los últimos 15 años se han realizado varios anuncios de puesta en marcha de radares de tramo que no han cristalizado en la provincia de Alicante. Y parece que por fin este tipo de dispositivos van a activarse en 2026, en la A-7 y en la A-31. Y es que en 2011 se anunció que en el túnel de Sant Joan, en la A-70 que circunvala Alicante, se iban a instalar radares de tramo, aunque finalmente no fue así y aunque hay cuatro cabinas, una en cada salida y entrada y en cada sentido, nunca han funcionado como dispositivos de tramo. Es más, solo hay dos cinemómetros que en los últimos años se están intercambiando de ubicación entre las cuatro cabinas, después de mucho tiempo ubicados siempre en las entradas. Y esto ha sorprendido a muchos conductores y ha disparado la imposición de multas. Y también se anunció en 2015 la instalación del primer radar de tramo de la Comunidad Valenciana, en la A-31 a su paso por Villena. Se iba a poner en marcha una recta de casi tres kilómetros de la autovía de Madrid, entre la prisión y el límite con Albacete, a la altura de La Encina, pero finalmente no se ejecutó, por razones desconocidas.

Hay que destacar que este último entre Novelda y Elda-Petrer será el tramo más largo con diferencia de los controlados en la provincia, con más de 8,5 kilómetros donde se vigilará la velocidad. El otro de la A-31 abarca 2,35 kilómetros y el de la A-7 entre Elche y Crevillent 4,16 kilómetros.

Otros tres dispositivos convencionales

Además de estos tres radares de tramos, la DGT también ultima la instalación de otros tres convencionales. Se trata de un dispositivo en la N-340 a su paso por Elche, en el punto kilométrico 725,060, entre el centro urbano y el Parque Empresarial, en sentido Alicante; otro en la CV-70 entre Benidorm y La Nucia, en el kilómetro 44,950; y otro en la CV-920 en Rojales, en el kilómetro 16,600.

Detalle de uno de los radares de tramo instalados en la A-31, pendientes de certificar para su puesta en marcha / Áxel Álvarez

Así, los radares están prácticamente instalados, pero falta la configuración, pruebas y puesta en marcha. Por ello, la previsión es que entren en funcionamiento, si todo va según lo previsto, entre finales de año y primer trimestre del año que viene, según han explicado desde la DGT.

Una vez estén instalados los radares, es necesario configurarlos y pasar la certificación del Centro Español de Metrología (CEM) para su puesta en marcha, de que se informará desde la DGT.

No se trata de sancionar, sino de prevenir y de concienciar a los conductores sobre la responsabilidad al volante Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno en Alicante

El subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, ha explicado que "el refuerzo del control y la vigilancia del tráfico mediante cinemómetros, ya sean fijos, móviles o de tramo, demuestra ser una herramienta eficaz y necesaria para seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial".

Y es que ha destacado que "los datos reflejan que la velocidad inadecuada o excesiva sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en los accidentes mortales, y precisamente por eso el Gobierno mantiene su compromiso firme con las políticas preventivas y de control".

Uno de los radares puestos en marcha este año en la provincia, en este caso en San Vicente del Raspeig / Jose Navarro

"Cada radar instalado, cada control realizado, tiene un objetivo claro: salvar vidas. No se trata de sancionar, sino de prevenir y de concienciar a los conductores sobre la responsabilidad al volante", ha recordado Nieves.

Y ha agregado que "el Gobierno de España continuará apostando por la seguridad vial, la modernización de los sistemas de control y la educación en conducción segura, porque reducir la siniestralidad no es solo una meta administrativa, sino un deber moral con todos los ciudadanos".

Cuatro nuevos radares en 2025

A principios de 2025 la DGT ya puso en marcha en la provincia de Alicante otros cuatro radares, aunque todos convencionales, ubicados en la N-332 a la altura de Santa Pola (punto kilométrico 89), en la CV-96 a la altura de Elche (km 13,8), en la CV-905 a la altura de Torrevieja (km 7) y en la A-77a en San Vicente del Raspeig (punto kilométrico 0,4).

Controles más precisos

Por otra parte, desde el pasado verano los radares de la DGT tienen unos márgenes de error más pequeños, por lo que "saltan" antes. Antes se aplicaban las reglas del 5 y del 7. En el primer caso, en vías de hasta 100 km/h, el margen era de 5 km/h y, en aquellas de más de 100 km/h, 7. Esto se aplicaba para los cinemómetros fijos.

Y lo mismo para los móviles, pero en este caso con el 7. Es decir, en ciudad salta a 57 km/h, pero en carretera, al 7 % de 120. Es decir 128 km/h.

Radar de la CV-905 en el acceso a Torrevieja, puesto en marcha en septiembre de 2024 / D. Pamies

Pero desde hace meses, gracias al aumento de la precisión de los radares de última generación, los márgenes se han bajado y, por tanto, saltarán a velocidades más bajas. Y las infracciones aumentan.

La regla del 5 pasa a ser la del 3. Es decir, en vías de 30 saltará a 33 km/h, a 50 lo hará a los 53 km/h y así sucesivamente en el caso de los radares fijos. En los móviles pasa a ser la regla del 5, así que lo harán a 55 km/h o a un 5% de 120 en autovías y autopistas.