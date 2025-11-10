El supuesto asesinato de Teófilo del Valle y el hito judicial que acoge Elda sobre la represión franquista

La próxima semana están citados a declarar por primera vez en los juzgados españoles investigados por crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista. Son el exministro Rodolfo Martín Villa y el policía franquista Daniel Aroca del Rey, que deben comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia de Elda los próximos 17 y 19 de noviembre, como investigados por el supuesto asesinato del eldense Teófilo del Valle en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Ambas declaraciones está previsto que se realicen por el sistema de videoconferencia con los juzgados de Albacete y de Madrid.

Este tribunal acordó el pasado mayo llamar a declarar como investigado al exministro en relación con la muerte de este trabajador el Elda por disparos de "los grises", cuando tenía 20 años y estaba empleado en el sector de la piel en este municipio el 24 de febrero de 1976.

La jueza también llama como investigado al miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey y fija su declaración para el próximo lunes 17 de noviembre de 2025 a las 12.30 horas y establece la de Martín Villa para el miércoles 19 de ese mes y a la misma hora.

Así, "tras más de 115 querellas presentadas en distintos territorios del estado español por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición, se va a tomar declaración, en calidad de investigados, a personas presuntamente responsables de los delitos objeto de denuncia en la querella presentada", han explicado desde Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

Con motivo de estas citaciones, Ceaqua ha convocado una rueda de prensa para este jueves a las 12:00 horas en el Museo del Calzado de Elda, en el que participarán José Antonio del Valle, querellante hermano de Teófilo del Valle; Manuel de Juan, guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle; Jacinto Lara, abogado del equipo jurídico de Ceaqua; con la moderación de Llum Quiñonero, periodista y activista ciudadana.

La querella se presentó contra los autores y responsables de la muerte en Elda del joven trabajador Teófilo del Valle por disparos de la Policía Armada. Unos hechos que se produjeron en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

Teófilo del Valle. / Manuel de Juan

Del Valle fue el primer caso de muerte violenta a manos de la policía bajo la monarquía de Juan Carlos I. El joven se vio envuelto sin buscarlo en las movilizaciones de los trabajadores del calzado que pedían un convenio justo. Un hecho que le llevó a la muerte hace 49 años.

La querella, además de contra el exministro de Relaciones Laborales en el gobierno de Carlos Arias Navarro, también se dirige contra Benito Sáez González de Elipe, entonces gobernador civil de Alicante.

Del "rebote" de una bala al posible asesinato

A las 22:00 horas del 24 de febrero de 1976, Teófilo del Valle participaba en una movilización en Elda por la mejora del convenio del sector del calzado, muy implantado en esta ciudad de larga tradición zapatera, que acabó con el lanzamiento de piedras a un autobús de la Policía Armada.

Ilustración del documental sobre Teófilo del Valle / Carles Esquembre

Poco después, uno de los agentes, Daniel Aroca del Rey, persiguió a Teófilo y supuestamente le disparó en seis ocasiones, de las que un proyectil impactó en el tobillo y otro, mortal, en la nuca.

A partir de una reciente investigación de Manuel de Juan, guionista y director de un documental sobre la figura de Teófilo, la familia descubrió que aquel episodio no fue provocado por "el rebote" de un disparo al aire, como durante años se mantuvo, sino por una intención presuntamente deliberada.

El documental también ha desvelado las irregularidades impuestas en el juicio militar contra el policía, que apenas pasó por la cárcel, entre ellas que no se dejó a los allegados tomar parte con un abogado ni tampoco, incluso, acudir a la vista oral.