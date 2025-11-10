Choque entre PP y PSOE por el coste de los actos del V Centenario de Villena

Rifirrafe entre el PP y el PSOE en Villena a cuenta de los gastos del V Centenario de la localidad como ciudad. Y es que por una parte el PP ha criticado la "falta de rigor presupuestario" en partidas dedicadas a esta celebración. Y los socialistas han respondido que el único desajuste presupuestario han sido los 100.000 euros que se esperaban del Consell y de la Diputación para esta conmemoración, y que no han llegado.

El concejal de Hacienda, Juan José Olivares, a través de un comunicado ha hecho balance del final de las celebraciones del V Centenario del Título de Ciudad, y ha querido agradecer a toda la sociedad civil y a las empresas locales colaboradoras su aportación para la organización de las diferentes actividades de estos últimos meses.

“Gracias a los recursos propios de este Ayuntamiento, y al esfuerzo desinteresado de la sociedad civil, personas que se han ofrecido de manera altruista y muchas empresas predispuestas a apoyar diferentes actividades, hemos logrado una celebración muy digna”, ha comentado Olivares, quien también lamentó algunas ausencias.

El único desajuste presupuestario son los 100.000 euros que esperábamos de aportación a un V Centenario que podrían haber aportado entre Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante Juan José Olivares — Concejal de Hacienda de Villena

Y en referencia a las críticas del PP, que horas antes había emitido un comunicado criticando la falta de rigor presupuestario, ha respondido que “el único desajuste presupuestario son los 100.000 euros que esperábamos de aportación a un V Centenario que podrían haber aportado entre Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante, que han estado tan ausentes y ajenos a Villena como el Grupo Popular de la localidad, que no ha movido un dedo en lograr esta financiación que se merecía una efeméride de esta importancia”, ha añadido.

El concejal de Hacienda manifestó que “esperábamos una aportación a modo de gesto y respeto a nuestros 500 años de título de ciudad. Pero como ocurre con tantas cosas, como los colegios paralizados, hemos encontrado la misma respuesta: el silencio”, ha señalado Olivares.

Para el edil de Hacienda, “es más triste todavía algunas declaraciones de los concejales del Grupo Popular. Demuestran así su postura anti Villena. Han aportado lo que mismo que Mazón y Pérez, ni una palabra y ni un mínimo gesto para ayudar al pueblo de Villena a celebrar sus 500 años. Si fuera por ellos, no habría ni V Centenario ni ciudad que celebrar”.

El edil de Hacienda considera que el presupuesto y la previsión de gasto estaba ajustada a la realidad del tipo de eventos que se pretendía y con el objetivo de promocionar la ciudad en el exterior y hacer partícipe a toda la sociedad villenense.

Críticas

Horas antes el Partido Popular de Villena, en un comunicado, "ha vuelto a advertir, en el último pleno municipal, sobre la falta de rigor en la gestión presupuestaria del equipo de gobierno, tras aprobarse un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito destinado a pagar facturas que se habían consignado sin seguir los procedimientos legales establecidos, en su mayoría vinculadas a la partida de Fiestas".

Según explicaron durante el pleno los populares, a través del concejal Francisco Berbegal, basándose en los informes de Intervención, "estas partidas se quedaron sin crédito suficiente debido a su vinculación con los gastos del V Centenario, una celebración cuyos gastos no fueron presupuestados con el rigor necesario y superaron ampliamente la previsión económica asignada".

"El concejal de Hacienda alegó que otras administraciones no han aportado dinero a esta celebración. Sin embargo, para los populares esta no es excusa para gastarse más dinero del que se había presupuestado para determinadas partidas", ha señalado el PP.

El Partido Popular subrayó que "el presupuesto municipal se aprobó en abril, cuando el V Centenario ya había comenzado dos meses antes y existía un calendario cerrado de actos hasta noviembre. En ese momento ya se debería haber contado con una estimación concreta de las necesidades económicas para incluirlas adecuadamente en el presupuesto del ejercicio”.

Además, el PP ha alertado de discrepancias entre el PSOE y su socio de gobierno Los Verdes: "Durante su intervención, Los Verdes diferenciaron entre aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por motivos excepcionales (como gastos urgentes o imprevistos) y lo que consideran una falta de control en áreas donde el gasto se dispara y parece que todo vale refiriéndose a las partidas relacionadas fiestas, festejos y navidad. Los Verdes reclamaron un mayor control político y técnico del gasto municipal y recordaron la necesidad de respetar los límites del presupuesto aprobado", ha explicado el PP.

"Para el Partido Popular, la relevancia de esta situación va más allá del plano contable considerando que las declaraciones de Los Verdes evidencian una fisura interna en el equipo de gobierno PSOE–Los Verdes y ponen de manifiesto la desconfianza en la gestión en algunas áreas".

Para el PP “que las críticas provengan de uno de los socios de gobierno demuestra que incluso dentro del ejecutivo local se perciben deficiencias en la planificación, el seguimiento y la fiscalización del gasto aunque, como en el resto de temas en los que difieren, no tomarán ninguna medida puesto que las palabras nunca van acompañadas de hechos”.