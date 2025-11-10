Elda abre un nuevo aparcamiento gratuito mientras tramita su acondicionamiento definitivo

Elda incorpora esta semana una nueva zona de aparcamiento gratuito de 90 vehículos en el entorno del Casco Antiguo, mientras tramita el proyecto para urbanizar este espacio, que contará al final con 160 plazas y decenas de árboles que proporcionen sombra.

El alcalde Rubén Alfaro, acompañado del concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, y el ingeniero municipal Marc Pastor, ha dado a conocer este lunes los detalles del proyecto para la construcción de un nuevo aparcamiento público y gratuito en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre. "Contará con 160 plazas para vehículos y zonas ajardinadas donde se ubicarán hasta 68 ejemplares de arbolado de diferentes especies que aporten espacios de sombra”, ha anunciado el primer edil.

El alcalde durante la presentación del proyecto para acondicionar definitivamente el parking / INFORMACIÓN

El proyecto, incluido en el plan de inversiones ‘Elda parte de ti’, “permitirá la urbanización de un solar de más de 6.000 metros cuadrados de extensión, que dispondrá de viales para el paso de los vehículos, zonas verdes con arbolado y plantas arbustivas con sistema de riego por goteo, alumbrado general tipo LED en toda la superficie del parking para una adecuada iluminación nocturna, así como la instalación de pavimento drenante para garantizar la evacuación del agua los días de lluvia”, ha apuntado Alfaro.

La puesta en marcha de este aparcamiento permitirá no sólo aliviar el estacionamiento en el entorno del Casco Antiguo, sino que posibilitará la creación de más plazas de las que se vayan a perder como consecuencia de la reurbanización Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

El primer edil ha señalado que también se realizará la preinstalación para la posterior implantación de puntos de carga eléctrica, red de comunicaciones y red de suministro contra incendios para garantizar la seguridad de los usuarios del aparcamiento.

Cabe destacar que el nuevo aparcamiento, realizado a través de la concejalía de Espacio Público e Inversiones, contará con entradas y salidas tanto en la calle Ópalo como en la calle Juan de Austria y que se mantendrán 13 ejemplares de arbolado existente en la actualidad, “plantándose 55 nuevos árboles entre olmos, moreras, jacarandas y otras especies que aporten sombra, alcanzando la cifra de 68 árboles en total y evitando así que sea una isla de asfalto”, ha indicado el alcalde, poniendo el valor "el modelo de ciudad en el que se está trabajando desde el gobierno municipal en los últimos años" a través de las diferentes obras y actuaciones realizadas por toda la localidad.

1,2 millones de presupuesto

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1.254.625 euros y tendrá un plazo de ejecución aproximado de cinco meses, a partir del inicio de los trabajos: “La puesta en marcha de este aparcamiento público y gratuito permitirá no sólo aliviar el estacionamiento en el entorno del Casco Antiguo, sino que posibilitará la creación de más plazas de las que se vayan a perder como consecuencia de la reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana y los alrededores del Casco Antiguo”, ha señalado Rubén Alfaro.

Presentación del proyecto / INFORMACIÓN

El alcalde ha recordado que “la creación de este espacio fue un compromiso de la pasada campaña electoral, que se está haciendo realidad tras superar el difícil proceso de la adquisición de los terrenos”.

Este parking permitirá disponer de un lugar donde estacionar sus coches de una manera cómoda y a escasos metros del centro histórico de la ciudad José Antonio Amat — Concejal de Espacio Público de Elda

Además, y para ofrecer una alternativa inmediata, desde la concejalía de Espacio Público se ha procedido al acondicionamiento provisional del solar para que “a partir de esta misma semana pueda ser utilizado para dar cabida a cerca de 90 vehículos, disponiendo de la mitad de su superficie para un uso público y gratuito hasta que comiencen los trabajos para su urbanización integral”, ha indicado el primer edil. Así, se espera que en los próximos días, posiblemente ya este martes, esté operativo este espacio.

Por su parte, el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, ha señalado que “con esta apertura provisional se ofrecen más plazas de las que se han perdido durante los trabajos, lo que permitirá a los vecinos y vecinas tanto del Casco Antiguo, como el resto de ciudadanos que acudan a este entorno, disponer de un lugar donde estacionar sus coches de una manera cómoda y a escasos metros del centro histórico de la ciudad”.