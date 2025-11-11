Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los policías locales de Elda ya puede "disparar" 15 años después

La Policía Local ya tiene a su disposición una galería de tiro que empezó a construirse en 2010 y que hasta ahora no había podido entrar en funcionamiento

La galería de tiro de la Policía Local de Elda ya está operativa

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Policía Local de Elda ya tiene a su disposición una galería de tiro en la que sus agentes pueden realizar prácticas y mejorar su formación. Una apertura que llega 15 años después del inicio de las obras.

Las instalaciones, que cuentan una superficie de 350 metros cuadrados y cinco calles de disparo, "son una de las mejores de la provincia por sus dimensiones y por sus características técnicas", según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde este martes en la galería de tiro

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro ha visitado este martes la nueva galería de tiro puesta en marcha en la sede de la Policía Local de Elda, acompañado por la edil de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, y el comisario principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla.

El primer edil ha destacado las características de "unas instalaciones modélicas cuya puesta en marcha se ha dilatado bastante en el tiempo, pero por fin están ya en funcionamiento".

Y es que se financiaron con el Plan Confianza de la Generalitat, poniéndose la primera piedra en 2010, pero retrasos en las obras y problemas con las autorizaciones y el equipamiento han demorado hasta ahora su apertura. Este edificio costó 1,6 millones e incluye, además de la galería de tiro y calabozos que se espera se pongan también pronto en funcionamiento, así como otras dependencias.

Son unas instalaciones modélicas cuya puesta en marcha se ha dilatado bastante en el tiempo, pero por fin están ya en funcionamiento

Rubén Alfaro

— Alcalde de Elda

Rubén Alfaro ha explicado que "esta instalación facilitará a los agentes de nuestra Policía Local la realización de prácticas y formación para hacer su trabajo y mejorar el entrenamiento. La galería tiene una superficie de unos 350 metros cuadrados, con cinco calles de tiro y equipada con todos los sistemas de seguridad e insonorización que debe tener".

Al servicio de otros agentes

El alcalde de Elda ha indicado que "esta galería de tiro estará principalmente al servicio de la Policía Local de Elda, pero se está elaborando un reglamento para que los agentes de otros cuerpos de seguridad puedan realizar aquí también las prácticas".

Las instalaciones cuentan una superficie de 350 metros cuadrados y cinco calles de disparo, y el Ayuntamiento destaca que son de las mejores de la provincia

Así, Alfaro ha destacado que "nuestra ciudad cuenta con una de las mejores galerías de tiro, tanto por sus dimensiones como por sus características técnicas y sistemas de seguridad".

El alcalde con varios agentes durante su visita

Nuevo edificio para la Policía Local

"Esta galería, ha continuado Rubén Alfaro, se suma al proyecto que anunciamos hace unos días para la construcción del nuevo edificio de la sede de la Policía Local. De hecho, algunas de dependencias ya se han trasladado a este pabellón para seguir funcionando hasta que la nueva sede esté finalizada".

Y ha agregado que "cuando acabemos ese proyecto, la Policía Local de Elda estará dotada con los mejores recursos para afrontar emergencias y dar servicio a la ciudadanía".

