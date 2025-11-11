La Generalitat invierte 200.000 euros en la recuperación del patrimonio de Villena

La Generalitat ha invertido más de 200.000 euros este año en el patrimonio de Villena. Así lo ha manifestado el grupo municipal del PP, con motivo de la visita de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, que ha comprobado las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la torre de la Iglesia de Santiago. Además, Tébar ha recordado que está siempre “al servicio de todos los villeneros”.

Esto se produce después de un rifirrafe el lunes del PP y PSOE locales, donde los populares criticaron la falta de rigor en el presupuesto de los actos del V Centenario, a lo que los socialistas respondieron que el único desajuste eran los 200.000 euros que se esperaban de la Diputación y la Generalitat para esta conmemoración, y que no han llegado

Así, en un comunicado, el PP local ha informado que "la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha financiado este año con 200.000 euros para la restauración de la torre campanario de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, una actuación que llevaba en espera desde 2015".

Gracias a la subvención se ha restaurado y se ha recuperado el blanco de la piedra, que va a reverberar la luz y será el orgullo de los villeneros Pilar Tébar — Secretaria autonómica de Cultura

Ha destacado que es una importante obra que, en palabras de la secretaria autonómica, era una actuación que estaban deseando realizar y “gracias a la cual se ha restaurado y se ha recuperado el blanco de la piedra, que va a reverberar la luz y será el orgullo de los villeneros”.

Se trata de la culminación de un proceso que comenzó en febrero 2024 cuando Tébar recibió en Valencia a la Asociación de Amigos de Santiago y, un mes después, acudió a Villena a visitar personalmente el templo y conocer su estado junto a la diputada Martínez Clemor y el portavoz municipal del PP.

Visita de la secretaria autonómica de Cultural al interior de la Iglesia de Santiago de Villena / INFORMACIÓN

En noviembre de 2024 volvió a la ciudad y anunció que se habían concedido las ayudas a esta actuación, al haberse realizado la solicitud dentro de la línea de subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana, con carácter plurianual, durante los ejercicios 2024-2025.

V Centenario de Villena como ciudad

"En aquella visita también mantuvo una reunión en la que manifestó su disposición al alcalde de colaborar con el V Centenario, como ha hecho siempre, y estando ya realizados los presupuestos de la Generalitat, explicó la posibilidad de traer a Villena actividades de música, danza, artes escénicas, audiovisuales a través del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) y una importante escultura del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)", ha explicado los populares.

"Fruto de ello, la secretaria autonómica ofreció a Villena un espectáculo de ópera de Les Arts que se realizó este verano en el lateral del Teatro Chapí".

Por todo ello, Tébar ha vuelto a destacar en su última visita a Villena que “está siempre al servicio de todos los villeneros”, como ya reafirmó en el Teatro Chapí en el acto inaugural de la celebración del V Centenario de la concesión del título de ciudad a Villena, "con su profundo conocimiento de nuestra ciudad, y recordando que, como directora del Juan Gil Albert, ya asistió a la primera reunión de la comisión del V Centenario".