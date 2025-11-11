Las obras en el polígono Salinetas de Petrer que "nacen del diálogo"

El Ayuntamiento de Petrer ha iniciado una nueva fase de mejora en el Polígono Industrial Salinetas con una inversión global de 350.653,25 euros, de los cuales 256.848,23 euros proceden de una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Las actuaciones, consensuadas con las empresas del polígono, se centran en dos zonas concretas: la calle Costa de la Luz, paralela a la avenida Cataluña, y el entorno del transformador eléctrico, entre la avenida de la Libertad y la calle Puig Campana.

Según ha explicado el concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, estas obras "nacen del diálogo" con los empresarios del polígono, "que son quienes lo viven y conocen mejor que nadie sus necesidades. Queremos que el desarrollo industrial de Petrer siga siendo un referente de modernización y competitividad".

En la calle Costa de la Luz, los trabajos consisten en la repavimentación completa del vial, la instalación de nuevas aceras y la ampliación del alumbrado con tecnología LED, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la imagen y la seguridad.

Además, se incluye la instalación de nuevos hidrantes contra incendios, conectados a la red de agua municipal, para reforzar la seguridad en caso de emergencias. La previsión es que esta actuación esté finalizada antes de final de año.

Por su parte, en la avenida de la Libertad, junto al transformador eléctrico, se ejecutará una mejora integral del pavimento, la renovación del alumbrado público y diversas actuaciones de urbanización y accesibilidad, con una duración aproximada de cinco meses. Esta obra se desarrollará sin cortes totales de tráfico, permitiendo el paso alternativo de vehículos durante los trabajos.

Morcillo ha subrayado que el objetivo de estas intervenciones es "seguir mejorando la imagen y las condiciones urbanas de nuestros polígonos industriales, para que sean espacios modernos, seguros y atractivos para la inversión y el empleo local".

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal de impulso a las áreas industriales, en la que el Ayuntamiento de Petrer viene trabajando en los últimos años con el apoyo del IVACE, destinando recursos a la modernización de infraestructuras, la mejora de la movilidad y la eficiencia energética en sus principales polígonos.