"¡Auxilio, auxilio!": el grito de una anciana de Sax que pasó 14 horas en el suelo de su casa

Los bomberos han rescatado esta madrugada a una mujer de avanzada edad que se había caído en el interior de su vivienda desde hacía al menos catorce horas, según ha informado la Policía Local de Sax.

El aviso se recibió sobre las cinco de la madrugada de este miércoles, cuando un vecino escuchó los gritos de auxilio de la mujer, que pedía desesperadamente ayuda desde su domicilio. Inmediatamente, el vecino alertó a la Policía Local, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar.

Un momento de la intervención esta pasada madrugada en Sax. / INFORMACIÓN

Al llegar, los policías comprobaron que no era posible acceder al interior del inmueble, situado en un tercer piso, por lo que solicitaron la intervención de los bomberos.

Estos lograron entrar en la vivienda utilizando una escalera y encontraron a la anciana en el suelo, tras haber sufrido una caída alrededor de las 15 horas del día anterior. La mujer llevaba, por tanto, cerca de catorce horas sin poder moverse ni pedir auxilio de otra forma.

Consejos

La Clínica Universidad de Navarra, cita esta serie de consejos para evitar caídas en las personas mayores: