Caída accidental
"¡Auxilio, auxilio!": el grito de una anciana de Sax que pasó 14 horas en el suelo de su casa
La mujer fue rescatada por los bomberos, que lograron acceder a la vivienda con ayuda de una escalera
Los bomberos han rescatado esta madrugada a una mujer de avanzada edad que se había caído en el interior de su vivienda desde hacía al menos catorce horas, según ha informado la Policía Local de Sax.
El aviso se recibió sobre las cinco de la madrugada de este miércoles, cuando un vecino escuchó los gritos de auxilio de la mujer, que pedía desesperadamente ayuda desde su domicilio. Inmediatamente, el vecino alertó a la Policía Local, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar.
Al llegar, los policías comprobaron que no era posible acceder al interior del inmueble, situado en un tercer piso, por lo que solicitaron la intervención de los bomberos.
Estos lograron entrar en la vivienda utilizando una escalera y encontraron a la anciana en el suelo, tras haber sufrido una caída alrededor de las 15 horas del día anterior. La mujer llevaba, por tanto, cerca de catorce horas sin poder moverse ni pedir auxilio de otra forma.
Consejos
La Clínica Universidad de Navarra, cita esta serie de consejos para evitar caídas en las personas mayores:
- Asegúrese de que la casa tiene buena iluminación, de manera que se evite tropezar con objetos que son difíciles de ver. Instale luces nocturnas en el pasillo, hall, dormitorio y cuarto de baño.
- Las alfombras han de estar bien sujetas al suelo o disponer de superficies antideslizantes.
- Los cables de la electricidad no deben estar en el suelo o en zonas de paso.
- Ponga barandillas en el cuarto de baño, para el uso de la bañera, ducha y retrete. Sustituya la bañera por una ducha.
- No utilice escaleras sin barandillas, asegúrese que están bien iluminadas.
- No coloque las cosas ni demasiado altas ni demasiado bajas, que todo esté al alcance de la mano, para de esta manera evitar el uso de escaleras.
- Use zapatos de suela antideslizante y de tacón bajo.
- Evite llevar sandalias y chanclas, para prevenir tropiezos.
- Si no siente seguridad al caminar, use bastón o andador, así aumentará su base de apoyo.
- Antes de levantarse de la cama o de una silla, siéntese unos minutos en el borde antes de ponerse de pie.
