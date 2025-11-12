La madre de la alumna agredida con una navaja en el instituto Azorín de Petrer pide un cambio de centro
El Ayuntamiento ofrece el traslado de la menor que ahora debe ratificar Educación
La madre de la alumna de 13 años que sufrió un episodio de acoso y una agresión con arma blanca en el instituto Azorín de Petrer pide cambiar de centro educativo a la menor. Silvia González confirma a INFORMACIÓN, una semana después del incidente que la menor, con una discapacidad física del 33 % que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, no ha vuelto a clase desde la agresión por miedo a sus tres presuntos agresores, que también son menores.
La investigación policial se inició tras la denuncia presentada por la madre. Según su relato, tres compañeros de clase intimidaron y agredieron a su hija con una navaja, además de someterla a acoso escolar. El informe médico, al que tuvo acceso INFORMACIÓN, confirmaba que la menor sufrió un arañazo superficial en el abdomen, por lo que fue atendida en un centro sanitario de Elda.
La concejala de Educación del Ayuntamiento de Petrer, Patricia Martínez (PSOE), ha señalado que el cambio de centro educativo es una de las opciones planteadas a la familia por parte del equipo de gobierno: "Con la decisión que tome la familia, nosotros lo trasladaremos a Inspección Educativa para que se valore", ha explicado.
Un profesor acompañante
Por su parte, la madre ha expresado su malestar con las medidas de protección adoptadas hasta ahora. "La medida que han puesto es que un profesor esté con ella todo el rato, pero eso nos parece insuficiente. Ahora mi hija tiene miedo a ese instituto", ha declarado González.
Tras el incidente, la Conselleria de Educación asegura que activó el protocolo contra el acoso escolar, que incluye el acompañamiento de la alumna por un profesor de apoyo durante toda la jornada lectiva si regresa al centro. Además, la Inspección Educativa solicitó la intervención de la Unidad Especializada de Orientación, compuesta por orientadores y especialistas en convivencia escolar, para reforzar el seguimiento del caso.
Fiscalía
Mientras tanto, la Policía Nacional ha elaborado un informe con los datos recabados en el instituto, donde se identificó a los presuntos implicados, y ha remitido toda la información a la Fiscalía de Menores, que deberá determinar los siguientes pasos a seguir, al tratarse de estudiantes menores de edad.
Según la madre, días antes del ataque ella ya había alertado al centro de que su hija estaba siendo amenazada. Otra estudiante le habría advertido de que varios compañeros decían que "si le pillaban sola, le iban a cortar con una navaja". El instituto comunicó entonces a la madre que el protocolo de acoso se activaría precisamente el mismo día en que ocurrió la agresión, de la que la menor aún no se ha recuperado.
