Paula Vázquez, de La Revuelta a Elda para ser la Mejor Calzada

Paula Vázquez cuenta las horas para recibir el galardón a la Mejor Calzada de España. La presentadora de televisión ya se encuentra en Elda, donde esta mañana ha sido recibida por el alcalde, Rubén Alfaro, la directora del Museo del Calzado, Andrea Paños, y parte de la corporación municipal.

Apenas unas horas después de participar en el programa La Revuelta de Televisión Española, la gallega ha desembarcado en la capital zapatera dispuesta a recoger esta tarde su distinción, en una gala que tendrá lugar en el Teatro Castelar.

El certamen, que llevaba tres años sin celebrarse, regresa renovado. Desde el Ayuntamiento han explicado en ocasiones anteriores que el parón sirvió para "darle una vuelta" y adaptarlo a los nuevos tiempos, especialmente al ámbito digital y las redes sociales.

Una amante de los tacones

Vázquez, conocida amante de los tacones -por trabajo y porque, según ha confesado, le gustan-, ha aprovechado su visita para elogiar la labor de los artesanos de Elda. "Saben que pasamos muchas horas de pie y se agradece que piensen en eso", ha comentado, destacando que conocía "desde hace tiempo" los zapatos fabricados en la ciudad.

"He recorrido mucho esta zona. Cuando hacía El Euromillón, hace 25 años, me mandaban muchos zapatos de Elda. Siempre ha sido un lugar relacionado con el calzado, algo que me fascina", recordaba. "Los zapatos de Elda, la forma, la orma, el cariño con el que están hechos… se nota", ha matizado.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, junto a la presentadora Paula Vázquez. / J.CRUCES

En cuanto al galardón que recibirá esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Castelar, Vázquez se ha mostrado emocionada: "Me siento muy privilegiada, honrada y, sobre todo, envidiada por mis compañeras", ha dicho entre risas. La presentadora ha querido poner en valor el papel de la ciudad y su industria: "Es un orgullo conocer de cerca las fábricas, el Museo del Calzado y tantas firmas que todas hemos calzado durante más de 30 años. Lo importante que es para las mujeres un zapato, cómo nos hace sentir… Ya me siento premiada. Muchísimas gracias por este reconocimiento… y también gracias a mis pies, que me han traído hasta aquí después de 15.000 kilómetros, aunque vengan un poco perjudicados". Vázquez acaba de terminar de grabar un programa de aventura y supervivencia por América Latina.

La industria de una ciudad

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado la figura de la comunicadora: "Es un gustazo que una mujer como Paula Vázquez represente este año nuestro calzado. Ha sido un referente profesional y personal para muchas mujeres y hombres en su trayectoria televisiva, y hoy llevará con orgullo el nombre de Elda allá donde vaya".

Vázquez ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento. / J.CRUCES

Alfaro ha querido subrayar además el valor simbólico del premio: "Nuestra ciudad es lo que es hoy gracias al calzado y a su industria. Este reconocimiento simboliza el trabajo de miles de personas, desde los operarios de fábrica hasta las empresas auxiliares que durante décadas han hecho de Elda una referencia nacional e internacional en el diseño y la fabricación de zapatos".

Antes de la gala, Paula Vázquez ha aprovechado su visita al Ayuntamiento para firmar en el libro de honor luciendo, cómo no, unos tacones de la marca eldense Magrit.