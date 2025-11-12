Paula Vázquez se calza las alas de Elda

La presentadora, actriz y modelo gallega Paula Vázquez ha sido distinguida este miércoles como la Mejor Calzada de España 2025, sumándose así a la prestigiosa lista de mujeres que han recibido este galardón, impulsado por la industria zapatera de Elda para poner en valor su tradición y artesanía.

El Teatro Castelar volvió a acoger, tres años después, una nueva edición del certamen, que regresa renovado tras un parón destinado precisamente a actualizar su formato y su proyección. En su discurso, el Ayuntamiento destacó que el premio continúa siendo un símbolo del reconocimiento a la excelencia y la creatividad del calzado español.

En el cuadro de honor de este galardón figuran nombres tan destacados como los de Cayetana Fitz-James Stuart, Carmen Cervera, María Teresa Campos, Terelu Campos, Anne Igartiburu, Ana Rosa Quintana, Lydia Lozano, Esperanza Aguirre, Marta Robles, Paloma Lago, Nuria Roca, Margarita Vargas, Paz Vega, Concha Velasco, Vanesa Romero, Marta Sánchez, Marta Hazas, Nieves Álvarez, Ona Carbonell y Laura Sánchez. En total, veintiuna mujeres -artistas, periodistas, aristócratas, modelos, actrices, deportistas, cantantes, políticas y presentadoras- que desde el año 2000 han compartido su pasión por el arte, la tradición y el calzado.

La gala, conducida por Luis Larrodera y la periodista alicantina Alicia Mira, contó con la participación artística de Töthem Company, que ofreció varios espectáculos inspirados en el lema de esta edición: "Los sonidos del calzado".

Artesanía

Uno de los momentos más simbólicos de la noche lo protagonizó Joaquín Iñíguez, maestro de las hormas con más de 40 años de experiencia, quien tomó la horma del pie de Paula Vázquez en directo, reivindicando la importancia de este elemento esencial en la fabricación del calzado. "La horma es el alma invisible del zapato", afirmó, rindiendo así tributo a los artesanos que hacen posible el calzado de calidad hecho en Elda.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, subrayó durante su intervención el valor simbólico del premio: "Paula, te unes a esa estirpe de mujeres que saben que un buen zapato no solo embellece el paso, sino que sostiene la historia que se pisa. Tú, que empezaste en las pasarelas y sigues caminando con elegancia, luciendo unos zapatos hechos con el cariño y el saber hacer de nuestros artesanos, te conviertes desde esta noche en embajadora del alma zapatera de nuestra ciudad".

El acto contó con la entrega del tacón de Elda con alas, símbolo del premio, por parte de Alfaro y en presencia de la directora del Museo del Calzado, Andrea Paños. "Elda es un símbolo de lo que significa trabajar con pasión, con tradición y un inmenso amor por el arte del calzado", subrayó la presentadora, que dedicó el premio a los artesanos.

Una jornada intensa

Durante la mañana, Paula Vázquez visitó el Ayuntamiento de Elda, donde firmó en el Libro de Honor y dedicó unas palabras a los artesanos del calzado local, a quienes elogió por su dedicación: "Sabéis que pasamos muchas horas de pie, y se agradece que penséis en eso. Conozco desde hace tiempo los zapatos hechos en Elda y siempre me han parecido excepcionales".

Vázquez ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento. / J.CRUCES

Por la tarde, antes de la gala, recorrió el Bulevar de la Mejor Calzada, en la calle Dahellos, donde descubrió la placa conmemorativa con su nombre, que se suma a las de las veintiuna mujeres distinguidas en años anteriores. Desde ahora, Paula Vázquez asume la misión de promocionar el calzado eldense por toda España durante el próximo año, representando la elegancia, la tradición y el alma artesanal de una ciudad que camina con paso firme hacia el futuro.