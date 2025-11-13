Villena tiene enterradas más de 380.000 toneladas de residuos de la dana

Más de 380.000 toneladas de residuos generados por la dana han sido enterradas en Villena, según ha denunciado su alcalde Fulgencio Cerdán. El primer edil acusa a la Conselleria de Medio Ambiente de falta de transparencia y asegura que, según datos aportados por la empresa Reciclados y Servicios del Mediterráneo S.L. -que gestiona el vertedero privado- solo 34.000 toneladas han sido tratadas para su valorización. Esto significa que más del 90 % de los residuos acaban bajo tierra, sin que el Ayuntamiento disponga de información detallada sobre su composición ni sobre los tratamientos aplicados.

"No sabemos qué tipo de materiales se están depositando o, si se sabe, por qué la conselleria no informa de ello. Esta opacidad nos genera una gran intranquilidad", ha afirmado Cerdán. El alcalde ha explicado que los datos fueron obtenidos gracias a la intermediación del Síndic de Greuges, después de que el Ayuntamiento solicitara sin éxito información al Consell. Según el regidor, la administración autonómica ha permitido que la empresa gestora "actúe con total libertad" sobre los residuos que llegan a sus instalaciones.

Entre los desechos que han llegado hay plásticos, bombonas de butano, metales, colchones o neumáticos

Cerdán ha insistido en que el Ayuntamiento sigue sin recibir una respuesta oficial sobre qué tipo de materiales se están enterrando, qué tratamiento reciben y durante cuánto tiempo se continuará derivando residuos a Villena.

Sin control

El alcalde ha recordado, además, que el municipio luchó durante años por cerrar el vertedero de Vaersa -ahora convertido en planta de tratamiento de residuos-, por lo que considera contradictorio que ahora "se entierre sin control el 90 % del material que llega desde otros municipios".

Dos camiones entran y salen del vertedero privado de Villena, hace unos meses. / s.rodríguez

"Solo pedimos una llamada, una aclaración o una explicación que nos permita estar tranquilos sobre lo que se está depositando bajo nuestro suelo", ha señalado.

Desde el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento ha remitido varios requerimientos formales a la conselleria, todos ellos sin respuesta, lo que motivó la intervención de la Sindicatura de Greuges. La conselleria no desmiente las cifras, pero defiende el tratamiento de los residuos.

Choque

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha defendido la actuación de su departamento y ha asegurado que el tratamiento de los residuos procedentes de la riada ha sido "escrupuloso y transparente".

El conseller no ha desmentido las cifras aportadas por el Ayuntamiento, pero sí ha recalcado que los materiales fueron tratados previamente para separar plásticos, bombonas de butano, metales, colchones o neumáticos, entre otros. Martínez Mus ha calificado de "insolidaria" la postura del alcalde de Villena y ha recordado que la prioridad del Consell fue retirar los residuos cuanto antes para permitir que las personas afectadas por la dana pudieran recuperar la normalidad.

"No es de recibo que se difundan mensajes incorrectos sobre la llegada de residuos a la planta de Villena", ha declarado el conseller, quien también destacó que "todos los municipios, incluso algunos de la Región de Murcia, han colaborado".