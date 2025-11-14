Realidad virtual en Elda para abrir puertas a profesiones tradicionalmente masculinizadas

En cuanto se coloca las gafas de realidad virtual, el taller del CIPFP Valle de Elda deja de ser un aula cualquiera. De pronto, una estudiante de 17 años se ve en medio de un incendio, con el casco puesto, la manguera preparada y una misión clara: ayudar a salvar vidas. Minutos después, sin haberse movido del sitio, está manipulando un robot o dirigiendo una cocina profesional. Esa es la fuerza del nuevo proyecto educativo que el centro ha presentado para acercar a las jóvenes a profesiones tradicionalmente masculinizadas.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por los fondos europeos NextGenerationEU, utiliza simulaciones inmersivas y testimonios reales para que las alumnas descubran nuevas vocaciones y ganen confianza en un futuro profesional donde el género no marque límites.

Una de las prácticas de bombero realizada con realidad virtual. / STEAM

Bajo el enfoque Steam -Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas-, la aplicación está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años. Su menú interactivo permite explorar perfiles profesionales tan diversos como bombera, técnica de seguridad, experta en robótica, profesora de autoescuela o jefa de cocina. Cada opción muestra cómo puede ser el día a día en estos trabajos, acompañada de vídeos inspiradores de mujeres que ya los desempeñan.

Entre los testimonios destaca el de María José Porcel, la primera mujer bombera del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, quien abrió camino hace 21 años y hoy es un referente para las nuevas generaciones. La experiencia se completa con un test dinámico que refuerza lo aprendido.

Talento femenino

Desde el Ministerio de Educación recuerdan que solo un 14 % de los estudiantes en carreras tecnológicas o científicas son mujeres. "No podemos permitirnos dejar fuera el talento femenino", ha subrayado la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos.

"El proyecto refleja nuestra apuesta por la tecnología y la igualdad. Queremos que cada estudiante pueda elegir su futuro sin condicionantes de género", ha afirmado el director del CIPFP Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo.

A la presentación han asistido el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la concejala de Educación, María Gisbert; los diputados del PSOE Lázaro Azorín y Patricia Blanquer; así como la alcaldesa de Pinoso, Silvia Verdú.