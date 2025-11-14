Animales exóticos
Rescatado en Orihuela un serval de cinco años que una familia mantenía como mascota
El felino, de origen africano, ha sido trasladado al centro AAP Primadomus de Villena
Un serval hembra de cinco años, llamado Tila, ha sido rescatado de una vivienda de Orihuela después de que su familia reconociera que no podía garantizar su tenencia de forma segura. El animal ha sido trasladado al centro de rescate y rehabilitación AAP Primadomus, en Villena, donde recibirá la atención especializada que requiere un felino salvaje de sus características.
El rescate se ha realizado en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
El serval (Leptailurus serval), originario del África Subsahariana, es un mamífero incluido en el Apéndice II de CITES, lo que obliga a controlar estrictamente su comercio. Se trata de un depredador solitario y territorial, capaz de dar saltos de hasta tres metros para cazar aves, y cuyas necesidades naturales hacen inviable su adaptación a un entorno doméstico.
Los servales se encuentran actualmente entre los animales exóticos que más rescates generan en España y Europa. En el caso de Tila, fue adquirida hace cuatro años, pero su crecimiento y comportamiento instintivo llevaron a la familia a pedir ayuda. "Un gato serval no es un animal de compañía. Aunque haya sido criado en cautividad, conserva sus instintos naturales y necesita espacio y territorio.
La frustración que les genera la cautividad puede derivar en comportamientos agresivos", explica Olga Martín, coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo, una herramienta legal que especificará qué especies pueden mantenerse como animales de compañía.
Moda en redes sociales
En España, la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales prohíbe la tenencia por parte de particulares de mamíferos silvestres que en la edad adulta superen los 5 kg, como es el caso del serval, que puede alcanzar los 18 kg. Aun así, su presencia en redes sociales ha alimentado la moda de adquirir felinos exóticos como animales de compañía, ofreciendo una imagen distorsionada de sus necesidades reales.
Resulta muy difícil mantenerlo en casa, sobre todo teniendo niños pequeños o si recibes visitas y el animal se pone nervioso
"En las redes sociales solo ves los momentos bonitos y positivos de tener un serval como animal de compañía, pero la realidad es que a medida que va creciendo resulta muy difícil mantenerlo en casa, sobre todo teniendo niños pequeños o si recibes visitas y el animal se pone nervioso. Si hubiera sabido antes las dificultades que suponía su cuidado, sin duda no lo hubiera adquirido", ha admitido la familia.
El caso de Tila coincide con un aumento de intervenciones relacionadas con el tráfico ilegal de servales, según la Coalición para el Listado Positivo. En una reciente operación antidroga en Gran Canaria, la Guardia Civil incautó cinco ejemplares introducidos sin autorización CITES ni control sanitario, lo que supone un riesgo para la biodiversidad, la salud pública y el bienestar animal.
Listado positivo
La Coalición para el Listado Positivo subraya la necesidad de acelerar la publicación de los nuevos Listados Positivos, que permitirán identificar claramente qué especies pueden mantenerse como animales de compañía y cuáles no, evitando así riesgos y sufrimiento animal.
La Coalición, formada por ANDA, FAADA y AAP Primadomus, trabaja junto a las autoridades en la regulación de la tenencia y comercio de fauna exótica. El rescate de Tila se ha realizado dentro del proyecto Save Exotics – Stop Amor Tóxico, apoyado por la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
