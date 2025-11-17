El Ayuntamiento de Villena sale al rescate de la asociación contra el cáncer para evitar su cierre

El Ayuntamiento de Villena ha salido al rescate de la Asociación Comarcal de Ayuda Contra el Cáncer (APAC) para evitar su cierre tras sufrir un recorte de subvenciones por parte de la Diputación y de la Generalitat.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la edil de Bienestar Social, Alba Laserna, han comunicado la aportación extraordinaria de 30.000 euros por parte del Ayuntamiento para garantizar la supervivencia del colectivo en un momento crítico. La ayuda autonómica ha pasado de 23.000 a 17.000 euros, mientras que la Diputación ha reducido su contribución de 22.000 a 7.900 euros, lo que supone una caída del 64 % de los ingresos. Una merma que, advierten desde la entidad, compromete seriamente la continuidad de sus programas y podría abocar a su disolución.

“Con esta aportación garantizamos su funcionamiento en 2026, al mismo tiempo que reclamamos a Diputación y a la conselleria que garantice los recursos suficientes que permita a APAC seguir con sus programas de atención a afectados y familiares”, señaló Cerdán. Parece que no será la única ayuda, según el regidor socialista, porque algunas empresas se han mostrado interesadas en realizar aportaciones para tratar de superar esta situación crítica.

El primer edil lamentó, por otra parte, que el Ayuntamiento haya sido excluido de una reunión de la diputada de Servicios Sociales, representantes del grupo municipal del PP de Villena e integrantes de la asociación, cuando se trata de buscar soluciones conjuntas entre todas las administraciones públicas.

La edil de Bienestar Social, Alba Laserna, destacó que “APAC es un recurso indispensable” por su “labor profesional y humana en su apoyo integral a los afectados y a los familiares, especialmente en estos momentos difíciles que sufren”. Desde su punto de vista, los recursos públicos dedicados a este tipo de entidades deben ser “considerados derechos básicos garantizados”, que no puede “estar sometidos a la incertidumbre que genera las reducciones sistemáticas de ayudas, como la que está sufriendo APAC”.

El alcalde de Villena y la edil de Bienestar Social / INFORMACIÓN

La segunda vez

Laserna recordó que ya en 2024 el Ayuntamiento tuvo que realizar una aportación similar a la de este año por idénticas circunstancias, “aunque no lo difundimos porque pensábamos que era una situación circunstancias y excepcional, que se ha vuelto a repetir en este año, sin que en ningún momento pensáramos que tuviéramos que vivir este mismo escenario”.

La concejala considera que “estas ayudas no son discrecionales, ni superficiales” y reclamó “un compromiso estable y plurianual a Diputación y Generalitat dentro de este compromiso que debemos asumir todas las Administraciones públicas que subsane esta situación de manera estable”.