Charla de la Policía Nacional a personas mayores en Elda para prevenir ciberestafas
La asociación de vecinos La Purísima ha acogido la formación preventiva ofrecida por el inspector jefe Santiago Calderón
La Comisaría de la Policía Nacional en Elda-Petrer ha impartido este lunes una charla informativa a personas de avanzada edad para difundirles medidas para prevenir delitos de estafa con motivo de la inminente campaña comercial navideña.
La charla sobre ciberseguridad para personas mayores que ha ofrecido la Policía Nacional ha sido organizada por Caja Rural Central y se ha celebrado en el local de la asociación de vecinos La Purísima, que ha colaborado en la organización del acto.
El inspector jefe Santiago Calderón ha sido el encargado de explicar a los asistentes los principales peligros a los que se enfrentan las personas mayores, todo ello para tratar de prevenir que caigan en las trampas de los ciberestafadores.
