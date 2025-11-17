Charla de la Policía Nacional a personas mayores en Elda para prevenir ciberestafas

La Comisaría de la Policía Nacional en Elda-Petrer ha impartido este lunes una charla informativa a personas de avanzada edad para difundirles medidas para prevenir delitos de estafa con motivo de la inminente campaña comercial navideña.

Un momento del acto en Elda. / INFORMACIÓN

La charla sobre ciberseguridad para personas mayores que ha ofrecido la Policía Nacional ha sido organizada por Caja Rural Central y se ha celebrado en el local de la asociación de vecinos La Purísima, que ha colaborado en la organización del acto.

El inspector jefe Santiago Calderón ha sido el encargado de explicar a los asistentes los principales peligros a los que se enfrentan las personas mayores, todo ello para tratar de prevenir que caigan en las trampas de los ciberestafadores.