La Feria de la Vendimia se celebra este fin de semana en Monóvar con exposiciones, juegos infantiles y conciertos
El fin se semana tendrá diversas actividades para las que es necesaria una inscripción previa
La Feria de la Vendimia vuelve a Monóvar en una nueva edición para promocionar los productos locales y los relacionados con la cultura del vino, sin olvidar los orígenes y tradiciones del municipio.
La Feria se instalará del 21 al 23 de noviembre en la plaza de la Sala y en calles adyacentes y tendrá decoración tradicional de la vendimia, exposiciones, juegos infantiles, conciertos y otros actos para todas las edades.
Programa de la Feria de la Vendimia
El 22 de noviembre a las 12.00 horas habrá en el Kursaal Fleta una degustación de vinos y productos locales que organizan las concejalías de Cultura y Turismo.
El mismo día a las 19.00 horas habrá también una nueva degustación de vinos de Alicante organizado por la Denominación de Origen Alicante. El precio de ambos eventos es de 6 euros.
El 23 de noviembre el Kursaal Fleta también volverá a ser el escenario de ‘Wine tasting in english’, organizado por Bodegas Ortigosa a las 12:45 horas y se probarán tres vinos a un precio de 20 euros.
Todas las degustaciones incluirá un regalo y para poder participar en estas actividades habrá que apuntarse enviando los datos personales a touristinfomonover@gmail.com.
En cuanto a las actuaciones musicales serán las siguientes:
- Seven Beats. Versionarán temas conocidos el 22 de noviembre a las 12.30 horas en la plaza de la Sala.
- Sesión Dj con Antonio Javier. 18.00 horas el 22 de noviembre en la plaza de la Sala.
- 'Perversió' ofrecerá el 23 de noviembre versiones en valenciano de los clásicos del rock y el metal en la plaza de la Sala
El sábado también habrá una visita guiada al Museu d’Arts i Oficis a las 11.00 horas. Para participar habrá que hacer una inscripción previa en la Tourist Info y tiene un precio de 5 euros.
El domingo la Compañía Marroch ofrecerá ‘Trópico’, un espectáculo de danza contemporánea en el Ágora de la Casa de Cultura a las 12.00 horas.
Por último, durante todo el fin de semana se podrá visitar la exposición ‘Cianotipias’, del Grup Fotogràfic de Monòver. La inauguración será el viernes 21 de noviembre a las 20.00 horas en el Kursaal Fleta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre
- Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer
- Fallece un hombre de 44 años en Petrer tras caer en parapente en la montaña del Palomaret
- El otoño llega al Medio Vinalopó: se intensifican las lluvias en Elda y Petrer
- Una familia tenía un felino salvaje como mascota en su casa de Orihuela Costa: 'No era como en las redes
- Un voraz incendio calcina una fábrica de pieles y curtidos en Elda
- Hallan una pila de agua bendita del siglo XVIII bajo el asfalto en Elda