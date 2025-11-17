La Feria de la Vendimia se celebra este fin de semana en Monóvar con exposiciones, juegos infantiles y conciertos

La Feria de la Vendimia vuelve a Monóvar en una nueva edición para promocionar los productos locales y los relacionados con la cultura del vino, sin olvidar los orígenes y tradiciones del municipio.

La Feria se instalará del 21 al 23 de noviembre en la plaza de la Sala y en calles adyacentes y tendrá decoración tradicional de la vendimia, exposiciones, juegos infantiles, conciertos y otros actos para todas las edades.

Programa de la Feria de la Vendimia

El 22 de noviembre a las 12.00 horas habrá en el Kursaal Fleta una degustación de vinos y productos locales que organizan las concejalías de Cultura y Turismo.

El mismo día a las 19.00 horas habrá también una nueva degustación de vinos de Alicante organizado por la Denominación de Origen Alicante. El precio de ambos eventos es de 6 euros.

El 23 de noviembre el Kursaal Fleta también volverá a ser el escenario de ‘Wine tasting in english’, organizado por Bodegas Ortigosa a las 12:45 horas y se probarán tres vinos a un precio de 20 euros.

Todas las degustaciones incluirá un regalo y para poder participar en estas actividades habrá que apuntarse enviando los datos personales a touristinfomonover@gmail.com .

En cuanto a las actuaciones musicales serán las siguientes:

Seven Beats. Versionarán temas conocidos el 22 de noviembre a las 12.30 horas en la plaza de la Sala.

Versionarán temas conocidos el 22 de noviembre a las 12.30 horas en la plaza de la Sala. Sesión Dj con Antonio Javier. 18.00 horas el 22 de noviembre en la plaza de la Sala.

18.00 horas el 22 de noviembre en la plaza de la Sala. 'Perversió' ofrecerá el 23 de noviembre versiones en valenciano de los clásicos del rock y el metal en la plaza de la Sala

El sábado también habrá una visita guiada al Museu d’Arts i Oficis a las 11.00 horas. Para participar habrá que hacer una inscripción previa en la Tourist Info y tiene un precio de 5 euros.

El domingo la Compañía Marroch ofrecerá ‘Trópico’, un espectáculo de danza contemporánea en el Ágora de la Casa de Cultura a las 12.00 horas.

Por último, durante todo el fin de semana se podrá visitar la exposición ‘Cianotipias’, del Grup Fotogràfic de Monòver. La inauguración será el viernes 21 de noviembre a las 20.00 horas en el Kursaal Fleta.