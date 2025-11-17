Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria de la Vendimia se celebra este fin de semana en Monóvar con exposiciones, juegos infantiles y conciertos

El fin se semana tendrá diversas actividades para las que es necesaria una inscripción previa

La Feria de la Vendimia vuelve a Monóvar en una nueva edición para promocionar los productos locales y los relacionados con la cultura del vino, sin olvidar los orígenes y tradiciones del municipio.

La Feria se instalará del 21 al 23 de noviembre en la plaza de la Sala y en calles adyacentes y tendrá decoración tradicional de la vendimia, exposiciones, juegos infantiles, conciertos y otros actos para todas las edades.

Programa de la Feria de la Vendimia

El 22 de noviembre a las 12.00 horas habrá en el Kursaal Fleta una degustación de vinos y productos locales que organizan las concejalías de Cultura y Turismo. 

El mismo día a las 19.00 horas habrá también una nueva degustación de vinos de Alicante organizado por la Denominación de Origen Alicante. El precio de ambos eventos es de 6 euros.

El 23 de noviembre el Kursaal Fleta también volverá a ser el escenario de ‘Wine tasting in english’, organizado por Bodegas Ortigosa a las 12:45 horas y se probarán tres vinos a un precio de 20 euros.

Todas las degustaciones incluirá un regalo y para poder participar en estas actividades habrá que apuntarse enviando los datos personales a touristinfomonover@gmail.com.

En cuanto a las actuaciones musicales serán las siguientes:

  • Seven Beats. Versionarán temas conocidos el 22 de noviembre a las 12.30 horas en la plaza de la Sala.
  • Sesión Dj con Antonio Javier. 18.00 horas el 22 de noviembre en la plaza de la Sala.
  • 'Perversió' ofrecerá el 23 de noviembre versiones en valenciano de los clásicos del rock y el metal en la plaza de la Sala

El sábado también habrá una visita guiada al Museu d’Arts i Oficis a las 11.00 horas. Para participar habrá que hacer una inscripción previa en la Tourist Info y tiene un precio de 5 euros.

El domingo la Compañía Marroch ofrecerá ‘Trópico’, un espectáculo de danza contemporánea en el Ágora de la Casa de Cultura a las 12.00 horas. 

Por último, durante todo el fin de semana se podrá visitar la exposición ‘Cianotipias’, del Grup Fotogràfic de Monòver. La inauguración será el viernes 21 de noviembre a las 20.00 horas en el Kursaal Fleta.

