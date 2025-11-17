Novelda, Ibi, Monforte, Almoradí y Aspe precisan más inversión y tienen claro a quién dirigirse

Más inversión del Gobierno central y del Consell para hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrentan los municipios: la vivienda, los servicios básicos y el cambio climático, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional.

Los alcaldes de Novelda, Ibi, Monforte del Cid, Almoradí y Aspe reunidos en una mesa redonda este lunes en el Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN, han coincidido en las necesidades que tienen y en las medidas que hay que aplicar.

Sobre la vivienda, han recordado que son las administraciones central y autonómica quienes tienen las competencias en esta materia y, por tanto, quienes tienen que hacer una apuesta "valiente y decidida".

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha destacado que la ciudad está dando pasos positivos a nivel económico y los indicadores señalan que se ha roto la tendencia de que la gente se iba en busca de oportunidades y está ahora está volviendo.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez / Rafa Arjones

La llegada de más ciudadanos tiene una contrapartida, que es que los precios de la vivienda empiezan a subir: «Si a la falta de un parque público le sumamos esa subida de los precios, tenemos un problema».

El primer edil de Ibi, Sergio Carrasco, ha expuesto que la iniciativa privada es una opción, pero echa en falta la parte pública: "Necesitamos que se nos eche una mano por parte de las administraciones superiores para que consigamos que ese parque de vivienda dé respuesta a todas las necesidades del municipio".

El alcalde de Ibi, Sergio Carrasco / Rafa Arjones

El alcalde de Monforte ha puesto su propio y clarificador ejemplo: «Soy un alcalde bastante joven, tengo 30 años y vivo con mis padres. Quiero decir, no por gusto, sino porque no hay vivienda, pero no es que no haya vivienda para alquilar por unos precios, es que no hay».

Juanjo Hernández considera que el problema es que si hay vivienda pública, pero no le llega "a quién realmente lo necesita", no está cumpliendo su función.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha incidido en que el municipio lleva años creciendo en población y haciendo de polo de atracción de los pueblos de alrededor, y reconoce que "cuesta mucho" mover la iniciativa privada y se está generando un problema en un sector en el que no tienen apenas competencias.

Remanentes de tesorería

El alcalde de Aspe ha destacado que la localidad está generando vivienda a través de los fondos europeos y ha lamentado que el Gobierno central no deje a los municipios disponer del dinero que tienen en los bancos: "Si el 50% del dinero que tenemos en los bancos se pusiera a trabajar en la calle y a crear viviendas y servicios públicos, en estos momentos se activaría muchísimo este sector, que necesita también generación de confianza".

Antonio Puerto ha señalado la excesiva lentitud de la administración para modificar un plan general -aburrimos a los promotores- y apuesta por poner medios para que los ciudadanos puedan rehabilitar viviendas.

El alcalde de Monforte, Juanjo Hernández / Rafa Arjones

La segunda pata de la intervención se ha centrado en los servicios básicos, como el agua, la recogida de basura o el transporte. Los tres municipios del Vinalopó han coincidido en el problema del transporte universitario, que con el nuevo contrato la conselleria “no nos ha escuchado y no atiende a las necesidades” de los municipios, mientras que Almoradí ha recordado que en la Vega Baja "ni siquiera tenemos servicio de autobús" y el de Ibi ha dejado claro que el sistema de movilidad "resta más que suma" a la localidad.

Sobre la basura, Aspe ha presumido de no haber aplicado el tasazo, Novelda ha reconocido que "nadie quiere tocar impuestos" e Ibi se encuentra con que el servicio está obsoleto y tiene que acometer una gran inversión.

Monforte ha puesto en el punto de mira la Ley de Contrato del Sector Público, por la que "licitar algo ahora, contratar algo, es una locura, es más fácil que se acabe tumbando el contrato por el camino que se acabe con el contrato.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez / Rafa Arjones

La alcaldesa de Almoradí ha reprochado al Gobierno central que haya "obligado" a los municipios a aplicar el tasazo y considera que, con una planta de tratamiento, los costes que tienen en la eliminación de la basura se reducirían.

Ha coincidido con ella el alcalde de Aspe, que ha lamentado que la provincia están "paseando las basuras, las de Aspe van a Elche o las de la Vega Baja a Xixona, por lo que se ha preguntado por qué no una planta de transferencias entre Novelda, Monforte y Aspe, un servicio intermunicipal y medioambientalmente sostenible.

Cada gota cuenta

El tercer eje de la mesa del Foro Municipalismo ha sido el cambio climático. El alcalde de Novelda ha dejado claro que "hay que ser resiliente y adaptarse a la nueva realidad", aunque tenga un coste económico, Considera la gestión del agua "fundamental", ya que "cada gota cuenta", y ha puesto de ejemplo que el municipio está renovando las tuberías, que son de hace un siglo.

En el caso de Ibi, se han metido en el subsuelo para cambiar la red de pluviales para captar el agua, que era “un quebradero de cabeza que teníamos”, mientras que Monforte tiene dos líneas: acción y prevención. Por un lado, los planes de emergencia, donde ha alabado la política de la Diputación, y por otro los contratos de agua y alcantarillado para levantar las calles y hacer infraestructuras hidráulicas que necesita.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto / Rafa Arjones

La alcaldesa de Almoradí cree que es necesaria una inversión potente por parte del Gobierno central para mejorar las infraestructuras frente al cambio climático y ha lamentado la lentitud en los últimos treinta años para poner en marcha obras antiinundaciones.

Danas

"Cuando se rompe el río, no hay agua que se pueda parar con pequeñas obras", ha afirmado Gómez, que incide en que sin el apoyo del Estado las consecuencias serán iguales o peores que con la dana de València de hace un año o la de la Vega Baja de 2019.

Aspe ha invertido en placas fotovoltaicas en todos los edificios municipales y en adaptar el alcantarillado para la recogida de aguas, pero admite que las medidas que los municipios pueden implantar "no son suficientes en este momento para este cambio climático que es evidente".

El alcalde se ha preguntado si están preparadas las viviendas para estas temperaturas y estas lluvias torrenciales y cree que hay que empezar "ya a generar recursos para que los vecinos tengan subvenciones para que se puedan adaptar en estos momentos a estas circunstancias".