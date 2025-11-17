El juzgado de Elda suspende por "problemas logísticos" las declaraciones por el presunto asesinato Teófilo del Valle durante la represión franquista

El Tribunal de Instancia número 1 de Elda ha aplazado las declaraciones del exministro Rodolfo Martín Villa y el policía Daniel Aroca del Rey, previstas para esta semana (los días 19 y 17 de noviembre, respectivamente) en el marco de la investigación por el asesinato de Teófilo del Valle, ocurrido en 1976 y enmarcado en un contexto de crímenes contra la humanidad. Las nuevas comparecencias han sido reprogramadas para el 4 de febrero de 2026. Según comunicó el Tribunal el pasado viernes por la tarde, la suspensión responde a problemas de logística en los juzgados de Albacete y Madrid, desde donde ambos investigados iban a declarar por videoconferencia. Para este lunes había convocada una concentración frente al Palacio de Justicia eldense, que se mantiene a pesar de la suspensión de las declaraciones.

Además del aplazamiento, el procedimiento ha registrado otro movimiento relevante: el Tribunal ha desestimado el recurso de reforma presentado por Martín Villa, quien solicitaba el archivo de la causa tras la admisión a trámite de la querella. La jueza Yolanda Julia Candela Quesada rechazó el recurso en un auto fechado el 14 de noviembre, en línea con el informe desfavorable emitido por el Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Óscar Presa.

Ley de Memoria Democrática

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímines del Franquismo (CEAQUA), coordinadora impulsora de la causa, valoran positivamente la decisión judicial de mantener el procedimiento abierto y el respaldo de la Fiscalía, al considerar que ambas resoluciones se ajustan a la Ley de Memoria Democrática y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

José Antonio del Valle, hermano del joven asesinado y querellante en el proceso, ha señalado que habría preferido que las declaraciones se celebraran en las fechas previstas, aunque acoge con satisfacción la nueva citación y la continuidad de la causa.

CEAQUA confía en que las comparecencias puedan finalmente celebrarse en febrero para permitir que la instrucción avance con normalidad y contribuya al establecimiento de una verdad judicial y a la depuración de responsabilidades penales.