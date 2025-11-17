Los juzgados de Elda estrenan calabozos tras una década de reclamaciones

Las obras para habilitar los nuevos calabozos en los juzgados de Elda ya han concluido, poniendo fin a una actuación largamente esperada y marcada por un notable retraso.

Aunque la Conselleria de Justicia había fijado su inicio para febrero de este año, el sindicato CSIF denunciaba que deberían haber comenzado «a finales del tercer trimestre o principios del cuarto de 2024». Finalmente, los trabajos no arrancaron hasta las puertas del verano de 2025. Desde la conselleria justificaron la demora alegando que el contrato había sido «objeto de reprogramación económica».

La intervención, con una inversión de 334.583 euros, ha permitido mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad del edificio y ampliar los servicios disponibles para ciudadanía y profesionales. Uno de los avances más significativos es precisamente la creación de un área específica para detenidos, situada en la planta sótano.

Cámaras de videovigilancia

Este nuevo espacio cuenta con puertas de seguridad, aseos adaptados, celdas y cámaras de videovigilancia. La adecuación de las instalaciones y la distribución de los nuevos calabozos ya está completamente finalizada.

Además de esta actuación, las obras han contemplado múltiples mejoras en materia de accesibilidad: rectificación de la rampa de acceso al semisótano, instalación de bucles magnéticos en los puestos de atención al público para personas con discapacidad auditiva, nuevas rampas para acceder a los estrados de las salas de vistas, mostradores accesibles, pasamanos en escaleras y señalización en braille y alto relieve en todo el edificio. También se habilitará una sala de lactancia, se reforzarán los sistemas de evacuación con nuevas puertas y luminarias de emergencia, y se adaptarán aseos en distintas plantas.

La sede judicial de Elda, ubicada en la calle San Francisco, acoge el registro civil, la oficina de asistencia a las víctimas del delito, el servicio común de asuntos generales y decanato, los juzgados de primera instancia e instrucción 1, 2, 3 y 4, así como diversos despachos y archivos. Desde la Conselleria subrayaban que esta actuación supone un avance hacia una justicia «más accesible, moderna y segura».

Más de cuatro décadas

Las instalaciones judiciales fueron construidas en 1981 y, desde entonces, carecían de calabozos propios para custodiar a los detenidos que debían comparecer ante los jueces. Esta carencia obligaba a utilizar la sala destinada a las ruedas de reconocimiento, ubicada junto al Registro Civil y a dependencias del Colegio de Abogados y del médico forense.

La construcción de los calabozos era una reivindicación histórica del sindicato CSIF, que lleva reclamando estas instalaciones desde 2015. Tras años de retrasos y denuncias sobre la necesidad de adecuar el edificio, la finalización de las obras pone fin a una demanda de una década.