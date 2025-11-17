El medio ambiente cobra mayor protagonismo en la gestión municipal

El medio ambiente cobra cada vez más protagonismo en la planificación municipal, impulsado por el cambio climático y la transición ecológica.

En la actualidad, hay una visión transversal del concepto medio ambiente. Ya no es una concejalía aislada y de menor entidad, con limitadas competencias, como ocurría hace unos años, sino que ha pasado a convertirse en un criterio rector de todas las políticas municipales.

Es fundamental promover una gestión responsable del espacio, a través de una gestión eficiente de los residuos, de la promoción de políticas de calidad ambiental, de la protección de los espacios naturales y la biodiversidad, del impulso de la movilidad sostenible, mediante campañas de educación y sensibilización ambiental, y proyectando una ordenación del territorio respetando el medio ambiente.

Históricamente, los ayuntamientos han atendido a las necesidades de infraestructura y servicios. En este sentido, se ha dado un paso más y existe un consenso indiscutible: cualquier proyecto o cambio debe incorporar, de manera ineludible, criterios de sostenibilidad y respeto ambiental. El desafío es lograr un equilibrio vital entre el desarrollo de la actividad humana y la protección de la naturaleza.

La necesaria transición verde ha permeado todas las áreas de gestión de los consistorios. Todas deben estar bajo la óptica de la sostenibilidad. Solo a través de esta transversalidad es posible dar una respuesta efectiva a la crisis climática y avanzar hacia un futuro más resiliente y verde.

Grupo Silvoturismo: 25 años protegiendo los territorios

En esta labor fundamental, los ayuntamientos de la provincia de Alicante cuentan con un aliado especializado: Grupo Silvoturismo. Con sede en Elda y en pleno proceso de expansión, la empresa lleva 25 años dedicada a la prestación de servicios ambientales, anticipándose a la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático.

Desde sus orígenes, centrados en el medio natural (bajo el nombre de Silvoturismo), han acompañado a los municipios en la protección de su patrimonio natural con actuaciones integrales en el medio, gestionando parajes naturales, realizando labores de selvicultura, creando infraestructuras respetuosas con el entorno, manteniendo infraestructuras en áreas recreativas, realizando actuaciones de prevención de incendios forestales y, sobre todo, señalizando senderos para garantizar el uso correcto de los enclaves naturales.

Silvoturismo ha señalizado la práctica totalidad de los senderos de la provincia de Alicante, desplegando su actividad en una gran parte de sus municipios, destacando el GR-330, una ruta que recorre la provincia de norte a sur, con sus 456 km de recorrido.

También ha realizado actividades y proyectos de voluntariado ambiental para la Diputación Provincial y corporaciones locales, y multitud de proyectos de prevención de incendios forestales, entre otros servicios.

Con el paso del tiempo, el grupo ha expandido su alcance a la Consultoría, Comunicación y Marketing Ambiental a través de su división Ecosilvo. Es aquí donde su apoyo a la ordenación del territorio se vuelve crucial y se traduce en:

Planificación Climática, con la redacción y desarrollo de Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

Gestión de Residuos, con Planes Locales de Residuos (PLR), campañas, street marketing, comunicación y acciones personalizadas para mejorar la recogida selectiva y optimizar la gestión integral de residuos.

Mitigación, mediante el cálculo y medición de la huella de carbono, esencial para avanzar hacia la neutralidad climática.

Turismo sostenible, con Planes de Sostenibilidad Turística (PSTD) y Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), integrando criterios ambientales en el modelo turístico y territorial.

Asimismo, mediante campañas de educación y sensibilización ambiental a cargo de un equipo de más de 40 educadores ambientales, dirigidas a consorcios de residuos, ayuntamientos y SCRAPS, Grupo Silvoturismo cierra el círculo, promoviendo una conciencia ciudadana indispensable para el éxito de cualquier política de ordenación.

Certificaciones ISO

Todo ello siguiendo rigurosos parámetros de calidad acreditados con dos nuevas ISOS, la UNE-EN ISO 14006 y la UNE-EN ISO 20121, que se suman a las ya obtenidas, y cuyo alcance comprende: asesoramiento, consultoría y gestión integral de proyectos ambientales y estratégicos, diseño, desarrollo y evaluación de campañas de sensibilización, educación y comunicación ambiental, ecodiseño, y adecuación y mantenimiento de espacios naturales y senderos bajo el prisma de la sostenibilidad.

Además, en 2025 Grupo Silvoturismo ha conseguido el sello en huella de carbono «Reduzco», un registro promovido por el MITECO, que le ha permitido calcular la huella de carbono exacta de los últimos cuatro años, alcanzando una reducción del 16%.

En definitiva, la labor de Grupo Silvoturismo ejemplifica cómo la colaboración público-privada, basada en la especialización, es vital para que los ayuntamientos de la provincia puedan transformar sus territorios hacia un modelo verdaderamente sostenible.