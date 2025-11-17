Rovira recepciona las obras del instituto Azorín que inauguró en julio Mazón

La Conselleria de Educación ha formalizado este lunes la recepción del IES Azorín de Petrer, tras la inauguración de las obras en julio por parte del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La firma del acta de recepción, en la que estuvo presente el conseller, José Antonio Rovira, fue realizada por el arquitecto de Administración autonómica, Manuel Romero; la dirección facultativa de obra (UTE compuesta por Antonio López Sánchez, Alejandro Martínez Ferrer, Enrique Andrés Casany y Rafael Pérez Gamón) y la empresa contratista, UTE IES AZORÍN (GESTASER-ORTHEM). La obra, en la que se han invertido 12,4 millones de euros, es una obra propia de la conselleria y ha sido cofinanciada al 60 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

El instituto, cuya reforma licitó el Consell de Francisco Camps en 2007, cuenta con 24 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 8 unidades de Bachillerato (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales). La obra era más que deseada en este municipio, ya que las deficiencias en el proyecto constructivo provocaron hasta tres retrasos en el inicio de las obras, que no comenzaron hasta 2015, con Ximo Puigal frente del Consell, tal y como publicó este diario.

Junto al conseller han visitado el centro el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, así como el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, David Morcillo; la concejala de Educación, Patricia Martínez; el arquitecto municipal, Fernando Cerdá, así como el arquitecto redactor y director de la obra, Manuel Romero, que ha realizado la visita guiada.

Mazón visita el IES Azorín de Petrer / Matías Segarra

El inmueble educativo

El edificio está ubicado en una parcela de 16.027 metros cuadrados que incluye zonas verdes y equipamientos deportivos. El diseño consta de un aulario principal y además de las aulas de ESO y ocho de Bachillerato cuenta con laboratorios y aulas específicas, así como gimnasio y vestuarios de nueva construcción, integrados en el conjunto, y zonas comunes como cafetería, biblioteca, salón de actos y espacios administrativos. También cuenta con urbanización exterior con pistas deportivas, zonas verdes y aparcamientos accesibles.

El IES Azorín dispone de un moderno sistema de sostenibilidad que cuenta con una calificación energética A gracias a una envolvente térmica mejorada y un sistema fotovoltaico con inversor de 100 kW. Asimismo, es un centro completamente accesible, con itinerarios adaptados y espacios inclusivos.