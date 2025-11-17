Novelda viene experimentando una gran transformación desde el año 2019. Una transformación basada en la modernización pero sin perder sus raíces y sustentada en la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía.

Sostenibilidad, accesibilidad y espacios urbanos amables son las premisas sobre las que hemos venido trabajando para conseguir una ciudad humana y moderna. No en vano somos una de las pocas «Ciudades de los 15 minutos», un estándar de las ciudades idóneas donde vivir puesto que tienen todos los servicios en un ratio de 15 minutos andando. En resumen, una Novelda atractiva y atractora tanto de inversiones como de personas, y los resultados así lo están refrendado.

Al incremento en habitantes, hay que sumar el crecimiento económico de nuestra población con la colmatación de nuestros polígonos gracias al crecimiento de empresas ya asentadas y de la implantación de nuevas, unido a la creación de nuevas zonas comerciales y añadido a la mejora de la economía del Ayuntamiento. Todo ello ha dado como resultado que seamos el municipio con mayor renta media de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó.

Aunque los retos que nos depara el futuro más inmediato están ya aquí. Económica e industrialmente el trabajo ya está hecho con la aprobación del Parque Industrial y el Puerto del Sol. La mejora de los servicios sigue su curso con las constantes inversiones realizadas y planificadas. Pero es el acceso a una vivienda con precios accesibles donde tenemos preocupación y es ahí donde la Generalitat se tiene que poner en serio a ello, porque su Plan Vive no vale, solo es un eslogan político que ha demostrado no funcionar. La vivienda debe convertirse en una prioridad real, con inversión, con planificación. Porque sin vivienda asequible no hay proyecto de ciudad posible, ni puede consolidarse el crecimiento que estamos experimentando.

A ello se suma otro de los grandes desafíos que ya llaman a la puerta: la movilidad. Una ciudad que crece en población, actividad económica y oportunidades necesita un modelo de movilidad que acompañe ese progreso. Por eso apostamos por una movilidad calmada, segura, que priorice al peatón y que entienda la ciudad como un espacio para convivir, no como una autovía para atravesarla.

Del mismo modo, la acción contra el cambio climático deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una obligación inmediata. Novelda debe prepararse para un futuro donde las olas de calor serán más intensas, el consumo energético deberá ser más eficiente y la gestión del agua será un factor determinante. Adaptarnos significa apostar por espacios con más verde que mitiguen temperaturas, por la eficiencia en los edificios públicos y privados, y por una planificación urbana que piense no solo en la estética, sino en la resiliencia. No hablamos de grandes discursos globales, sino de medidas concretas que afectan directamente a nuestra vida cotidiana y que marcarán la diferencia en la calidad de vida de las próximas generaciones.

Nos encontramos, en definitiva, en un momento decisivo. Novelda ha demostrado en estos últimos años que sabe hacia dónde va y que tiene un proyecto claro, sólido y compartido. Pero ahora toca consolidar ese rumbo, profundizar en las transformaciones y no caer en la tentación de mirar hacia atrás. Porque lo logrado no ha sido fruto de la casualidad, sino de una forma de entender la ciudad: moderna, humana, orgullosa de sus raíces y segura de su potencial. Y ese camino, que ya hemos empezado a recorrer juntos, es el que debemos seguir transitando con determinación.