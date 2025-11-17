La vivienda urgente es cosa de todos: Gobierno, Generalitat, Bancos y ayuntamientos

En Aspe vivimos una realidad que se repite en muchos municipios de nuestra Comunidad Valenciana: la vivienda se ha convertido en un problema urgente. No podemos seguir esperando a los grandes planes del Estado ni a promesas que se diluyen en el tiempo. Las familias necesitan respuestas hoy.

Desde el Ayuntamiento de Aspe reclamamos medidas inmediatas que faciliten el acceso a la vivienda. Necesitamos que los planes no se demoren, que se agilicen los procesos urbanísticos y que se articulen mecanismos de financiación que permitan a los compradores acceder a una vivienda digna. Es fundamental establecer ayudas que hagan posible que cualquier vecino o vecina pueda vivir en nuestro municipio.

En Aspe ya estamos actuando. El municipio está trabajando en la creación de un parque de más de 50 viviendas, con el objetivo de ampliar la oferta y responder a la elevada demanda existente. Entre las iniciativas puestas en marcha destaca la reactivación del casco antiguo. Queremos devolverle vida al corazón de Aspe mediante la transformación de viviendas antiguas en unidades horizontales. Además, hemos impulsado la eliminación del requisito de incluir plazas de garaje en estas nuevas viviendas. Y hemos recuperado calles degradadas gracias a los Fondos Europeos para recuperar barrios y calles como Azorín, Kennedy y Barcelona.

Los gobiernos deben frenar la especulación del precio del alquiler, desorbitado y por las nubes, que resulta imposible para muchas familias. Además de facilitar a los propietarios el alquiler, las viviendas han de contar con seguridad jurídica para su cobro.

Además, Aspe ha implantado una línea de ayudas municipales para la rehabilitación y mejora de las condiciones de las viviendas de muchas familias que no vivían en condiciones óptimas. Cabe destacar que formamos parte del Plan VIVE de la Generalitat Valenciana, que permite la cesión de suelo público para la construcción de viviendas asequibles.

El gobierno tiene que levantar los planes de ajuste y permitir destinar a la construcción de viviendas municipales el dinero que nos obliga a tener en los bancos. Los ayuntamientos no somos bancos, tenemos que poder tener el dinero de los vecinos en inversiones y servicios para la comunidad. Y los bancos tienen que generar los créditos para que las personas y familias puedan acceder a una vivienda, ahora con exigencias máximas que hacen imposible que los gobiernos tengan la flexibilidad necesaria. Ahora toca salvar a las familias, y no a los bancos.

La Generalitat tiene que agilizar los trámites para generar suelo en los Planes Generales, no podemos permitir pasar de rosca y una larga travesía insufrible por los ayuntamientos para modificaciones puntuales de nuestros planes urbanísticos.

La vivienda no puede seguir siendo un lujo. Debe ser una realidad accesible para todos.